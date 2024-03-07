Із благословіння Пелтроу: Кріс Мартін і Дакота Джонсон заручилися після 6 років стосунків
Американська актриса Дакота Джонсон та її бойфренд, фронтмен Coldplay Кріс Мартін заручилися після 6 років стосунків.
Про це повідомляє Page Six, а також додає, що саме освідчення сталося "певний час тому".
"Вони шалено закохані один в одного від самого першого дня. Тому такий крок був неминучим. Вони не поспішають із плануванням весілля, але по-справжньому насолоджуються тим, що невдовзі скажуть свої клятви офіційно", – сказало джерело.
Також подейкують, що своє благословення на союз дала і ексдружина Кріса Мартіна, акторка Гвінет Пелтроу. Вона, як відомо, має гарні стосунки з Дакотою Джонсон та з колишнім чоловіком, у шлюбі з яким народилося двоє дітей: дочка Еппл і син Мозес.
Нагадаємо, Гвінет Пелтроу прихильниця здорового харчування. Акторка має в своєму арсенал чимало корисних рецептів, про один з яких ми розповідали раніше.