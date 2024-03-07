Із благословіння Пелтроу: Кріс Мартін і Дакота Джонсон заручилися після 6 років стосунків

Американська актриса Дакота Джонсон та її бойфренд, фронтмен Coldplay Кріс Мартін заручилися після 6 років стосунків.

Про це повідомляє Page Six, а також додає, що саме освідчення сталося "певний час тому".

Кріс заручився з коханою після 6 років стосунків фото з Instagram Coldplay

"Вони шалено закохані один в одного від самого першого дня. Тому такий крок був неминучим. Вони не поспішають із плануванням весілля, але по-справжньому насолоджуються тим, що невдовзі скажуть свої клятви офіційно", – сказало джерело.

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Дакота Джонсон незабаром розпрощається зі статусом холостячки фото Getty images

Також подейкують, що своє благословення на союз дала і ексдружина Кріса Мартіна, акторка Гвінет Пелтроу. Вона, як відомо, має гарні стосунки з Дакотою Джонсон та з колишнім чоловіком, у шлюбі з яким народилося двоє дітей: дочка Еппл і син Мозес.

Гвінет дала благословення на шлюб колишнього та його дівчини фото з Instagram Гвінет Пелтроу

Нагадаємо, Гвінет Пелтроу прихильниця здорового харчування. Акторка має в своєму арсенал чимало корисних рецептів, про один з яких ми розповідали раніше.