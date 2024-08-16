Ексчоловік Пелтроу і Дакота Джонсон розірвали заручини - ЗМІ

Фронтмен американського гурту Coldplay Кріс Мартін розійшовся з актрисою Дакотою Джонсон після 7 років стосунків.

Про це з посиланням на інсайдера, близького до пари, повідомляє Daily Mail.

Що саме стало причиною розриву – невідомо. Проте, подейкують, останні місяці зірки переживали кризу у стосунках. Зокрема, у травні Кріс начебто підвіз на машині фанатку. А та згодом розповіла про це в X (колишній Twitter) та заявила, що співак холостякує. Втім після цього близькі до пари джерела розповіли, що у липні стосунки Джонсон і Мартіна були міцними.

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"Кріс та Дакота відчайдушно намагалися налагодити стосунки за останні кілька місяців. Вони завжди будуть любити один одного, але вони обоє прийшли до висновку, що їхні відносини не можуть бути чимось довготривалим", – сказало джерело.

"Вони обоє зайняті люди. Кріс подорожує Європою в турі з Coldplay. І в них обох є власні пріоритети, пристрасті та зобов’язання по роботі, які, звісно, не в’яжуться один з одним. Вони хотіли, аби це спрацювало, але тепер вони прийняли факт, що їм краще рухатись далі", – додав інсайдер.

Цікаво, що днями Дакоту підловили на прогулянці у Малібу із собакою. На підмізинному пальці жінки вже не було заручальної каблучки.

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Нагадаємо, Кріс та Дакота були разом близько 7 років. Пара заручилася у березні. В Джонсон, до речі, склалися прекрасні стосунки із колишньою дружиною Мартіна Гвінет Пелтроу.