Народжений у Британії син Шевченка вирішив стати громадянином України - ЗМІ

Тамара Кудрявченко 9 лютого, 16:42

17-річний син президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістіан хоче отримати українське громадянство.

Хлопець, який нині грає за юнацьку команду "Вотфорд", вже подав відповідні документи, пише Sport.ua.

Крістіан пішов стопами свого батька

Крістіан пішов стопами свого батька

Фото з Instagram

Як відомо, Крістіан народився в Лондоні у 2006 році і починав свою кар'єру в Академії "Челсі". Минулого року він вступив до "Вотфорда", з яким підписав контракт на два роки.


Зараз син Шеви грає за команду U-18 на позиції центрального нападника.

Сі слів батька, Крістіан збирається грати за збірну України у майбутньому, якщо досягне відповідного рівня.

Поки що з 4-х синів Шеви футболом серйозно займається лише Крістіан

Поки що з 4-х синів Шеви футболом серйозно займається лише Крістіан

Нагадаємо, старший син Шевченка і Пазік, Джордан минулого року вступив до Єльського університету. Також у подружжя є ще двоє синів - 11-річний Александр і 9-річний Райдер-Габріель.

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