ДіКапріо у вишуканих луках мрійливо попозував для британського глянцю

Тетяна Сухачова 20 вересня, 12:45

48-річний голлівудський красунчик Леонардо ДіКапріо часто потрапляє під приціл папараці у компанії молоденьких кралечок, але рідко позує перед об’єктивами фешн-фотографів та знімається для глянців.

Трохи врівноважити статистику актор заходився з нагоди виходу його нового фільму "Вбивці квіткового місяця" режисера Мартіна Скорсезе.

Незабаром цей дует тішитиме кіноглядачів новою історією

Незабаром цей дует тішитиме кіноглядачів новою історією

фото Craig McDean

ДіКапріо з’явився на обкладинці британського Vogue разом з колегою по фільму, актрисою Лілі Гладстоун.


Видання представило відразу кілька варіантів обкладинок

Видання представило відразу кілька варіантів обкладинок

фото Craig McDean

Як відомо, ДіКапріо намагається чимдуж тримати особисте життя в секреті. Проте статус одвічного холостяка та голлівудського "плейбоя" породжує чимало чуток про амурні справи зірки.

Лео та його задумливий погляд у ч/б

Лео та його задумливий погляд у ч/б

фото Craig McDean

Зокрема, після історії із залицяннями до супермоделі Джіджі Хадід, його вже встигли підловити з колегою манекенниці Вітторією Черетті.

Цікова, що зірка вкрай рідко позує для глянців та майже не знімається в рекламни кампейнах

Цікова, що зірка вкрай рідко позує для глянців та майже не знімається в рекламни кампейнах

фото Craig McDean
До речі, ДіКапріо хоч і не висловлювався відкрито щодо війни в Україні, проте передав певну суму у фонд Олени Зеленської

До речі, ДіКапріо хоч і не висловлювався відкрито щодо війни в Україні, проте передав певну суму у фонд Олени Зеленської

фото Craig McDean

Нагадаємо, раніше подейкували, що ДіКапріо познайомив Джіджі Хадід із батьком.

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дікапріо

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