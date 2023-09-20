ДіКапріо у вишуканих луках мрійливо попозував для британського глянцю
48-річний голлівудський красунчик Леонардо ДіКапріо часто потрапляє під приціл папараці у компанії молоденьких кралечок, але рідко позує перед об’єктивами фешн-фотографів та знімається для глянців.
Трохи врівноважити статистику актор заходився з нагоди виходу його нового фільму "Вбивці квіткового місяця" режисера Мартіна Скорсезе.
ДіКапріо з’явився на обкладинці британського Vogue разом з колегою по фільму, актрисою Лілі Гладстоун.
Як відомо, ДіКапріо намагається чимдуж тримати особисте життя в секреті. Проте статус одвічного холостяка та голлівудського "плейбоя" породжує чимало чуток про амурні справи зірки.
Зокрема, після історії із залицяннями до супермоделі Джіджі Хадід, його вже встигли підловити з колегою манекенниці Вітторією Черетті.
Нагадаємо, раніше подейкували, що ДіКапріо познайомив Джіджі Хадід із батьком.