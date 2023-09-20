ДіКапріо у вишуканих луках мрійливо попозував для британського глянцю

48-річний голлівудський красунчик Леонардо ДіКапріо часто потрапляє під приціл папараці у компанії молоденьких кралечок, але рідко позує перед об’єктивами фешн-фотографів та знімається для глянців.

Трохи врівноважити статистику актор заходився з нагоди виходу його нового фільму "Вбивці квіткового місяця" режисера Мартіна Скорсезе.

Незабаром цей дует тішитиме кіноглядачів новою історією фото Craig McDean

ДіКапріо з’явився на обкладинці британського Vogue разом з колегою по фільму, актрисою Лілі Гладстоун.

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Видання представило відразу кілька варіантів обкладинок фото Craig McDean

Як відомо, ДіКапріо намагається чимдуж тримати особисте життя в секреті. Проте статус одвічного холостяка та голлівудського "плейбоя" породжує чимало чуток про амурні справи зірки.

Лео та його задумливий погляд у ч/б фото Craig McDean

Зокрема, після історії із залицяннями до супермоделі Джіджі Хадід, його вже встигли підловити з колегою манекенниці Вітторією Черетті.

Цікова, що зірка вкрай рідко позує для глянців та майже не знімається в рекламни кампейнах фото Craig McDean

До речі, ДіКапріо хоч і не висловлювався відкрито щодо війни в Україні, проте передав певну суму у фонд Олени Зеленської фото Craig McDean

Нагадаємо, раніше подейкували, що ДіКапріо познайомив Джіджі Хадід із батьком.

