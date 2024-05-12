"У скарбничку щасливих спогадів": Ребрик похрестила двомісячну донечку та вперше показала її обличчя. Фото

Акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилася фотографіями з хрещення двомісячної донечки Аделіни.

Світлини вона показала у своєму Instagram.

"Такі дні, як цей, я забираю у скарбничку своїх щасливих спогадів. Бо щастя — це миті, коли відчував повну гармонію і спокій. Це — люди, які були поруч. Це — весна, сонце і зелень навколо", - написала Лілія.



Фото з Instagram Лілії Ребрик

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Вона додала, що у такі темні часи дуже незвичайно цінно відчувати світло всередині.

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"Це був дуже теплий в усіх сенсах день. Дуже затишний. Дуже сімейний. Дуже наш день. Хай янгол завжди оберігає нашу Аделіну", - зазначила 43-річна Ребрик.

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Фото з Instagram Лілії Ребрик

Хрещеними дівчинки стали ведуча Ірина Хоменко та інтерв'юер Анатолій Анатоліч.

Нагадаємо, Лілія Ребрик разом зі своїм чоловіком Андрієм Диким виховують ще двох доньок: 11-річну Діану та 6-річну Поліну.

Як відомо, Ребрик розповідала, що її донька Адель народилася на три дні раніше.