"У скарбничку щасливих спогадів": Ребрик похрестила двомісячну донечку та вперше показала її обличчя. Фото
Акторка та телеведуча Лілія Ребрик поділилася фотографіями з хрещення двомісячної донечки Аделіни.
Світлини вона показала у своєму Instagram.
"Такі дні, як цей, я забираю у скарбничку своїх щасливих спогадів. Бо щастя — це миті, коли відчував повну гармонію і спокій. Це — люди, які були поруч. Це — весна, сонце і зелень навколо", - написала Лілія.
Вона додала, що у такі темні часи дуже незвичайно цінно відчувати світло всередині.
"Це був дуже теплий в усіх сенсах день. Дуже затишний. Дуже сімейний. Дуже наш день. Хай янгол завжди оберігає нашу Аделіну", - зазначила 43-річна Ребрик.
Хрещеними дівчинки стали ведуча Ірина Хоменко та інтерв'юер Анатолій Анатоліч.
Нагадаємо, Лілія Ребрик разом зі своїм чоловіком Андрієм Диким виховують ще двох доньок: 11-річну Діану та 6-річну Поліну.
Як відомо, Ребрик розповідала, що її донька Адель народилася на три дні раніше.
"Плацдарм для ніжності": Ребрик із чоловіком поділилися емоціями від народження третьої дитини
"Хочемо краси навколо": Ребрик з трьома доньками влаштувала квітковий суботник із танцями. Відео
"Моє найбільше досягнення": Ребрик у 43-й день народження поділилася ніжними фото з трьома доньками