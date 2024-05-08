"Моє найбільше досягнення": Ребрик у 43-й день народження поділилася ніжними фото з трьома доньками

Телеведуча Лілія Ребрик 8-го травня святкує свій день народження.

Зірка, якій виповнилося 43 роки, вирішила не підбивати жодних підсумків. Адже більше за будь-які слова говорять фото, якими вона поділилася в цей день у Instagram.

На них Ліля зі своїми трьома донечками: Діаною, Поліною та Аделіною.

Лілія зустріла своє 43-річчя в колі найрідніших людей Фото з Instagram Ребрик

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"Мій новий рік. Що змінилося в житті за ці 365 днів? Тепер я - мама трьох. І ці дівчата — моє найбільше щастя. Найвище досягнення. Найміцніша любов. І більше підсумків… не буде. Після тривожної ночі не так спокійно на душі. Я хочу просто хочу МИРУ", - написала Ребрик.

У березні зірка стала багатодітною мамою

Чоловік Лілії, хореограф Андрій Дикий присвятив коханій допис.

"Немає таких слів, щоб описати як я Тебе кохаю… З Днем народження, моя доля", - привітав він дружину.

45-річний Андрій для привітання обрав романтичний чорно-білий кадр із коханою дружиною Фото з Instagram Дикого

Нагадаємо, Дикий і Ребрик одружені вже 12 років. Старшій дочці пари, Діані 11 років, Поліні днями виповнилося 6, а крихітці Адель - майже 2 місяці.