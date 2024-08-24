"Що означає "відбій"?": Усик до Дня Незалежності провів Шрайберу квіз на знання української. Відео

Колаж United24

Боксер Олександр Усик та голлівудський актор Лієв Шрайбер влаштували квіз (інтелектуальна вікторина, - ред.) до Дня Незалежності України.

Відео опублікували в Instagram мультимедійної платформи United24.

Під час онлайн-зустрічі з Шрайбером Усик запропонував йому відгадати значення українських слів: "єдність", "родина", "відбій" та "справжній друг". З чотирьох слів Лієв відгадав правильно три.

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"Що означає "відбій"?" - запитав боксер в актора.

Зірка не впорався з цим словом й вирішив, що воно означає "кінець навчального року".

"Дякую, Лієв. Ти справжній друг для мене, для українців. Ми любимо тебе", - сказав Усик наприкінці відео.

До речі, у Лієва Шрайбера є українське коріння. Дідусь актора родом з півдня України.

Голлівудський актор впорався майже з усіма словами

Скріншот з відео United24

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Лієв Шрайбер неодноразово приїжджав до України.

Якось актор зустрівся із екіпажем українського криголаму "Ноосфера" та залишив їм записку українською, в якій написав "гостре слівце" про Путіна.