"Що означає "відбій"?": Усик до Дня Незалежності провів Шрайберу квіз на знання української. Відео
Боксер Олександр Усик та голлівудський актор Лієв Шрайбер влаштували квіз (інтелектуальна вікторина, - ред.) до Дня Незалежності України.
Відео опублікували в Instagram мультимедійної платформи United24.
Під час онлайн-зустрічі з Шрайбером Усик запропонував йому відгадати значення українських слів: "єдність", "родина", "відбій" та "справжній друг". З чотирьох слів Лієв відгадав правильно три.
"Що означає "відбій"?" - запитав боксер в актора.
Зірка не впорався з цим словом й вирішив, що воно означає "кінець навчального року".
"Дякую, Лієв. Ти справжній друг для мене, для українців. Ми любимо тебе", - сказав Усик наприкінці відео.
До речі, у Лієва Шрайбера є українське коріння. Дідусь актора родом з півдня України.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Лієв Шрайбер неодноразово приїжджав до України.
Якось актор зустрівся із екіпажем українського криголаму "Ноосфера" та залишив їм записку українською, в якій написав "гостре слівце" про Путіна.