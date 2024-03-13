Maruv продовжує заробляти гроші в Росії

Повномасштабне вторгнення для багатьох українських зірок стало причиною не просто відмовитися від співпраці чи обрубати всі контакти з Росією. Але й перекласти російськомовні пісні на державну, а також продукувати новий контент українською.

Натомість, лишилися і ті, хто за два роки так і не висловили свою позицію. Серед них і співачка Maruv (вона ж Ганна Корсун).

OSINT-агенція Molfar провела розслідування щодо того, де зараз артистка, яким чином заробляє гроші та чи робить вона це у Росії.

Ще до початку повномасштабного вторгнення Maruv неодноразово потрапляла в скандали. Зокрема, називала українське консульство "конченим" фото з Instagram

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За їхньою інформацією, станом на 2024-й рік Maruv все ще має контракти із двома російськими лейблами. Як стверджує компанія, у 2021-му ця співпраця принесла співачці 19,4 мільйона рублів.

Сума у 2022-23 роках достеменно невідома, проте пісні Maruv продовжують з’являтися на стрімінгових платформах РФ. Зокрема, Yandex Music, на якій впродовж двох років у співачки продовжує рости кількість підписників.

"Якщо вважати, що 1 підписник мінімум 1 раз слухав її композицію, то у 2022 році Maruv могла заробити мінімум 337 тисяч рублів (приблизно $4200 - ред.), бо мала 9.12 млн підписників. Тоді як вже у 2023 році ця сума могла б зрости до 466 тисячі рублів (близько $5800 - ред.), бо й кількість підписників зросла до 12.6 мільйонів", – йдеться у розслідуванні.

Співачка, виявляється, продовжує працювати на російському ринку фото з Instagram

Цікаво, що артистку за два роки повномасштабної війни неодноразово помічали в Україні. У червні 2022-го вона засвітилася в одному з приватних пологових будинків Києва. А невдовзі після народження дитини анонсувала вихід нової пісні та показувалася на відпочинку у Дубаї. Війну за два роки Maruv так і не засудила.

Нагадаємо, серед українців, які продовжують жити своє найкраще життя у Росії і одеситка Регіна Тодоренко. Попри те, що батьки ведучої живуть в Одесі, вона і надалі мовчить про війну та знімається у проєктах на російському телебаченні.