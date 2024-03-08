"Рівність - це не про неголені пахви": Єфросиніна оголосила березень місяцем жінок

Тамара Кудрявченко 8 березня, 12:45

8-го березня телеведуча Маша Єфросиніна заявила, що не чекає букет від свого чоловіка, бо цей день для неї давно вже не про святкування.

Про що ж сьогодні Міжнародний жіночий день - зірка поміркувала у своєму пості в Instagram і оголосила весь березень місяцем жінок.

"Особисто я сьогодні не чекаю на малюнок від сина чи на букет від чоловіка. Для мене цей день вже багато років не про святкування взагалі. Це привід вкотре згадати, який складний і тернистий шлях подолали жінки світу, щоб ми мали доступ до базових прав людини. Могли навчатися, голосувати, працювати на колись "виключно чоловічих" посадах, претендувати на гідну оплату праці…", - наголосила Марія.

Єфросиніна поділилася думками з приводу 8 березня

Єфросиніна поділилася думками з приводу 8 березня


"Рівність і повага - це не про неголені пахви, а про можливості вибирати, якою ти хочеш бути. Обирати і бути нею. Вибираєш ходити на підборах - ходи, вибираєш керувати заводом - керуй, вибираєш бути матір’ю - будь, вибираєш не народжувати - не народжуй, вибираєш захищати свою країну на війні - захищай. Ключ до всього - ТИ", - зауважила телеведуча.

"Сьогодні я не тільки розмірковую, а ще й багато чого планую. Мені одного дня замало, щоб це все здійснити. Тому оголошую цей березень - Березнем Жінок! І присвячую його вам. Протягом всього місяця ми будемо обговорювати з вами важливе. Збиратимемо на допомогу жінкам, які нас захищають... А поки, Дівчата, дорослі й ні.. кожна з вас, підійдіть до дзеркала подивіться на себе, побачте там себе красиву, нестримну, вільну… і усміхніться. Я захоплююся вами!", - звернулася до підписниць Єфросиніна.

Маша оголосила Березень Жінок

Маша оголосила Березень Жінок

Нагадаємо, днями Єфросиніна під час свого інтерв'ю посперечалася зі співачкою Христиною Соловій через мовне питання. Пізніше Маша прокоментувала цей інцидент і закликала перестати "сратися" через минуле.

єфросиніна
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