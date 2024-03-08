"Рівність - це не про неголені пахви": Єфросиніна оголосила березень місяцем жінок

8-го березня телеведуча Маша Єфросиніна заявила, що не чекає букет від свого чоловіка, бо цей день для неї давно вже не про святкування.

Про що ж сьогодні Міжнародний жіночий день - зірка поміркувала у своєму пості в Instagram і оголосила весь березень місяцем жінок.

"Особисто я сьогодні не чекаю на малюнок від сина чи на букет від чоловіка. Для мене цей день вже багато років не про святкування взагалі. Це привід вкотре згадати, який складний і тернистий шлях подолали жінки світу, щоб ми мали доступ до базових прав людини. Могли навчатися, голосувати, працювати на колись "виключно чоловічих" посадах, претендувати на гідну оплату праці…", - наголосила Марія.

Єфросиніна поділилася думками з приводу 8 березня

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"Рівність і повага - це не про неголені пахви, а про можливості вибирати, якою ти хочеш бути. Обирати і бути нею. Вибираєш ходити на підборах - ходи, вибираєш керувати заводом - керуй, вибираєш бути матір’ю - будь, вибираєш не народжувати - не народжуй, вибираєш захищати свою країну на війні - захищай. Ключ до всього - ТИ", - зауважила телеведуча.

"Сьогодні я не тільки розмірковую, а ще й багато чого планую. Мені одного дня замало, щоб це все здійснити. Тому оголошую цей березень - Березнем Жінок! І присвячую його вам. Протягом всього місяця ми будемо обговорювати з вами важливе. Збиратимемо на допомогу жінкам, які нас захищають... А поки, Дівчата, дорослі й ні.. кожна з вас, підійдіть до дзеркала подивіться на себе, побачте там себе красиву, нестримну, вільну… і усміхніться. Я захоплююся вами!", - звернулася до підписниць Єфросиніна.

Маша оголосила Березень Жінок

Нагадаємо, днями Єфросиніна під час свого інтерв'ю посперечалася зі співачкою Христиною Соловій через мовне питання. Пізніше Маша прокоментувала цей інцидент і закликала перестати "сратися" через минуле.