"Годі сратися за минуле": Єфросиніна прокоментувала сварку з Соловій під час свого інтерв'ю з нею

Тетяна Сухачова 7 березня, 09:45

В мережі продовжують обговорювати інтерв’ю Маші Єфросиніної та Христини Слоловій, у якому між жінками зав’язалася активна суперечка про мову.

Прокоментувати ситуацію взялася сама ведуча. У своєму Instagarm вона поділилася сторіс, у яких закликала "не сратися про минуле".

"Друзі привіт. Ви точно знаєте, що я рідко коментую свої інтерв’ю. Але я бачу резонанс, який викликало інтерв’ю з Христиною Соловій. І я не можу сказати, що не очікувала цього. Ні, це буде брехнею. Звісно очікувала на це. Але є декілька моментів, які мене вразили як журналістку, тому хотіла прокоментувати. Перше: ви неабияк здивовані тим, що ми залишили у випуску нашу жорстку принципову суперечку. Мовляв, Єфросиніна, ти ж авторка каналу, можеш видалити, й таке інше", – сказала Маша.

Ведуча прокоментувала реакцію на інтерв'ю

Ведуча прокоментувала реакцію на інтерв'ю

скрін з Instagram

"Прикро таке читати, прикро, що ви таке допускаєте. Я завжди декларувала свою позицію, в мене на каналі мають звучати справжні думки, реальних людей. Навіть якщо я ці думки не поділяю, не згодна з ними як громадянка України. Але я точно не буду мовчати, якщо на мій погляд вони перетинають мої особисті червоні лінії. Або мої особисті принципи, позиції. Я завжди це і показувала, і так відповідала, і буду відповідати далі”, – продовжила вона.

"Адже так ми можемо вибудувати демократичні медіа в європейській країні, за яку ми боремося. Демократичні медіа – це прозорість, наявність думки, яка мене не влаштовує, або яка може бути мені неприємна, реакція на мене теж може мене ображати. Я показала, як я можу відповідати тоді, коли я не згодна. Так було і так буде”, – додала Єфросиніна.

Я точно не буду мовчати, якщо на мій погляд вони перетинають мої особисті червоні лінії

"Я точно не буду мовчати, якщо на мій погляд вони перетинають мої особисті червоні лінії"

скрін зі сторіс

"Друге – це більша прикристь, тому що ми з вами, і ті хто мене поважає, і ті хто мене ненавидить, всі сьогодні погоджуються, що ми по горло захлинаємося в срачах. І мені хотілося б запропонувати відходити від срачів про минуле. От правда. Ображати один одного за те, що було у минулому, за що ми всі вже зробили свої висновки, пропрацювали помилки, існуємо, живемо і боремося за свою ідентичність, за свою правду.

Годі сратися за минуле. Давайте фокусуватися на теперішньому і майбутньому. Там теж є місце дискусіям, повірте. Там теж є багато тем. Але це призведе до того, чого ми прагнемо. До вибудови критичного мислення і до демократичної держави, де кожен має свій голос і водночас може чути опонента й вимовляти свою… Не забувайте, що ми люди”, – підсумувала вона.

Годі сратися за минуле

"Годі сратися за минуле"

скрін зі сторіс

Нагадаємо, в інтерв’ю Соловій також розповіла, чому їхні стосунки з Сергієм Жаданом розпалися.

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