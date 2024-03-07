"Годі сратися за минуле": Єфросиніна прокоментувала сварку з Соловій під час свого інтерв'ю з нею

В мережі продовжують обговорювати інтерв’ю Маші Єфросиніної та Христини Слоловій, у якому між жінками зав’язалася активна суперечка про мову.

Прокоментувати ситуацію взялася сама ведуча. У своєму Instagarm вона поділилася сторіс, у яких закликала "не сратися про минуле".

"Друзі привіт. Ви точно знаєте, що я рідко коментую свої інтерв’ю. Але я бачу резонанс, який викликало інтерв’ю з Христиною Соловій. І я не можу сказати, що не очікувала цього. Ні, це буде брехнею. Звісно очікувала на це. Але є декілька моментів, які мене вразили як журналістку, тому хотіла прокоментувати. Перше: ви неабияк здивовані тим, що ми залишили у випуску нашу жорстку принципову суперечку. Мовляв, Єфросиніна, ти ж авторка каналу, можеш видалити, й таке інше", – сказала Маша.

Ведуча прокоментувала реакцію на інтерв'ю скрін з Instagram

"Прикро таке читати, прикро, що ви таке допускаєте. Я завжди декларувала свою позицію, в мене на каналі мають звучати справжні думки, реальних людей. Навіть якщо я ці думки не поділяю, не згодна з ними як громадянка України. Але я точно не буду мовчати, якщо на мій погляд вони перетинають мої особисті червоні лінії. Або мої особисті принципи, позиції. Я завжди це і показувала, і так відповідала, і буду відповідати далі”, – продовжила вона.

"Адже так ми можемо вибудувати демократичні медіа в європейській країні, за яку ми боремося. Демократичні медіа – це прозорість, наявність думки, яка мене не влаштовує, або яка може бути мені неприємна, реакція на мене теж може мене ображати. Я показала, як я можу відповідати тоді, коли я не згодна. Так було і так буде”, – додала Єфросиніна.

"Я точно не буду мовчати, якщо на мій погляд вони перетинають мої особисті червоні лінії"

скрін зі сторіс

"Друге – це більша прикристь, тому що ми з вами, і ті хто мене поважає, і ті хто мене ненавидить, всі сьогодні погоджуються, що ми по горло захлинаємося в срачах. І мені хотілося б запропонувати відходити від срачів про минуле. От правда. Ображати один одного за те, що було у минулому, за що ми всі вже зробили свої висновки, пропрацювали помилки, існуємо, живемо і боремося за свою ідентичність, за свою правду.

Годі сратися за минуле. Давайте фокусуватися на теперішньому і майбутньому. Там теж є місце дискусіям, повірте. Там теж є багато тем. Але це призведе до того, чого ми прагнемо. До вибудови критичного мислення і до демократичної держави, де кожен має свій голос і водночас може чути опонента й вимовляти свою… Не забувайте, що ми люди”, – підсумувала вона.

"Годі сратися за минуле" скрін зі сторіс

Нагадаємо, в інтерв’ю Соловій також розповіла, чому їхні стосунки з Сергієм Жаданом розпалися.