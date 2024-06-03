93-річний медіамагнат Мердок побрався з колишньою тещею Абрамовича

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1-го червня 93-річний американський медіамагнат Руперт Мердок уп’яте за життя розпрощався зі статусом холостяка.

Про це повідомляє The Daily Mail. Чоловік пішов до вівтаря з 67-річною росіянкою Єлєною Жуковою, яка у минулому була тещею російського олігарха Романа Абрамовича.

Молодята провели церемонію у маєтку чоловіка у Лос-Анджелесі, куди з’їхалося чимало місцевого бомонду та друзів нареченого й нареченої.

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Для Мердока цей шлюб став 5-м фото News Corp

Єлєна обрала для хвилюючої події лаконічну міді сукню з відкритими плечима. А в якості букету – конвалії. Тоді як Руперт замість класичного смокінгу надав перевагу чорному костюму із бежевою краваткою.

Мердок володіє компанією News Corporation, до якої входять, зокрема, американський телеканал Fox News, телекомпанія 20th Century Fox, а також видання The Wall Street Journal, Times та New Yourk Post фото News Corp

У пари 26-річна різниця у віці фото News Corp

Як відомо, Жукова та Мердок оголосили про заручини у березні цього року, менш ніж через 9 місяців стосунків. За попередньою інформацією, молодята познайомилися через одну з ексдружин медіамагната Венді Денг та доньку Жукової Дашу.

До речі, остання – російська світська левиця і тусовщиця була заміжня за Романом Абрамовичем з 2008-го по 2017-й роки. Натомість нині її обранцем є грецький мільярдер, спадкоємець суднобудівної компанії.

Нагадаємо, в любовній біографії Мердока було аж чотири шлюби. Попередній – із ексдружиною британського рокера Міка Джаггера, Джеррі Холл у 2016-му. Однак у 2022-му вони розлучилися.

Цікаво, що незадовго до оголошення про стосунки з Жуковою, Мердок мав інше "останнє в його житті кохання". Так він висловлювався навесні 2023-го про свою тодішню пасію Енн Леслі Сміт, з якою також збирався побратися. Але передумав і скасував заручини через 2 тижні після оголошення про них.