93-річний медіамагнат Мердок побрався з колишньою тещею Абрамовича
1-го червня 93-річний американський медіамагнат Руперт Мердок уп’яте за життя розпрощався зі статусом холостяка.
Про це повідомляє The Daily Mail. Чоловік пішов до вівтаря з 67-річною росіянкою Єлєною Жуковою, яка у минулому була тещею російського олігарха Романа Абрамовича.
Молодята провели церемонію у маєтку чоловіка у Лос-Анджелесі, куди з’їхалося чимало місцевого бомонду та друзів нареченого й нареченої.
Єлєна обрала для хвилюючої події лаконічну міді сукню з відкритими плечима. А в якості букету – конвалії. Тоді як Руперт замість класичного смокінгу надав перевагу чорному костюму із бежевою краваткою.
Як відомо, Жукова та Мердок оголосили про заручини у березні цього року, менш ніж через 9 місяців стосунків. За попередньою інформацією, молодята познайомилися через одну з ексдружин медіамагната Венді Денг та доньку Жукової Дашу.
До речі, остання – російська світська левиця і тусовщиця була заміжня за Романом Абрамовичем з 2008-го по 2017-й роки. Натомість нині її обранцем є грецький мільярдер, спадкоємець суднобудівної компанії.
Нагадаємо, в любовній біографії Мердока було аж чотири шлюби. Попередній – із ексдружиною британського рокера Міка Джаггера, Джеррі Холл у 2016-му. Однак у 2022-му вони розлучилися.
Цікаво, що незадовго до оголошення про стосунки з Жуковою, Мердок мав інше "останнє в його житті кохання". Так він висловлювався навесні 2023-го про свою тодішню пасію Енн Леслі Сміт, з якою також збирався побратися. Але передумав і скасував заручини через 2 тижні після оголошення про них.