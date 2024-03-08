92-річний медіамагнат Мердок одружується з колишньою тещею Абрамовича

Марія Ткаченко 8 березня, 18:00

Американський медіамагнат Руперт Мердок зазбирався до вівтаря уп'яте. Новою обраницею 92-річного мультимільярдера стала така собі Єлєна Жукова.

67-річна жінка - науковиця на пенсії, яка займалася молекулярною біологією, а ще мати Даші Жукової, колишньої дружини російського олігарха Романа Абрамовича.

Представники Мердока підтвердили факт заручин

Представники Мердока підтвердили факт заручин

Фото Getty Images

Як повідомляють New York Times, наречені вже розсилають запрошення на весілля. Воно вiдбудеться у червні в каліфорнійському маєтку Руперта.


Зустрічатися Мердок та Жукова почали приблизно в серпні. За словами джерел, познайомилася парочка через Дашу та одну з ексдружин Руперта, Венді Денг.

Єлєна та Руперт планують зіграти весілля в червні

Єлєна та Руперт планують зіграти весілля в червні

Скріншот із Daily Mail

Нагадаємо, ще рік тому медіамагнат оголосив про заручини з іншою жінкою та запевняв, що вона - його "шалене останнє кохання". Але вже за декілька тижнів передумав і лишився парубкувати.

Як відомо, зі своєю останньою дружиною, Джеррі Холл Мердок розлучився в 2022-му після шести років шлюбу.

Від трьох попередніх союзів - із Патрісією Букер, Анною Манн та Венді - Руперт має шістьох нащадків: найстаршій його доньці 66 років, а наймолодшій - 21.

Нагадаємо, Даша Жукова після розлучення з Абрамовичем у 2017-му сумувала недовго і вийшла за грецького мільярдера.

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