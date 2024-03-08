92-річний медіамагнат Мердок одружується з колишньою тещею Абрамовича

Американський медіамагнат Руперт Мердок зазбирався до вівтаря уп'яте. Новою обраницею 92-річного мультимільярдера стала така собі Єлєна Жукова.

67-річна жінка - науковиця на пенсії, яка займалася молекулярною біологією, а ще мати Даші Жукової, колишньої дружини російського олігарха Романа Абрамовича.

Представники Мердока підтвердили факт заручин Фото Getty Images

Як повідомляють New York Times, наречені вже розсилають запрошення на весілля. Воно вiдбудеться у червні в каліфорнійському маєтку Руперта.

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Зустрічатися Мердок та Жукова почали приблизно в серпні. За словами джерел, познайомилася парочка через Дашу та одну з ексдружин Руперта, Венді Денг.

Єлєна та Руперт планують зіграти весілля в червні Скріншот із Daily Mail

Нагадаємо, ще рік тому медіамагнат оголосив про заручини з іншою жінкою та запевняв, що вона - його "шалене останнє кохання". Але вже за декілька тижнів передумав і лишився парубкувати.

Як відомо, зі своєю останньою дружиною, Джеррі Холл Мердок розлучився в 2022-му після шести років шлюбу.

Від трьох попередніх союзів - із Патрісією Букер, Анною Манн та Венді - Руперт має шістьох нащадків: найстаршій його доньці 66 років, а наймолодшій - 21.

Нагадаємо, Даша Жукова після розлучення з Абрамовичем у 2017-му сумувала недовго і вийшла за грецького мільярдера.







