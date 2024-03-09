Меган Маркл у кремовому шовку та дорогих прикрасах розповіла, коли отримала найбільше хейту в соцмережах

Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл у Міжнародний жіночий день відвідали важливий захід South by Southwest, який охоплює музичні та кінофестивалі, у Техасі.

Меган навіть виступила на панелі SXSW на тему "Подолання бар’єрів, формування наративів: як жінки поводяться на екрані та поза ним".

Маркл з'явилася на заході у елегантному шовковому костюмі зі спідницею та сорочкою кремового кольору від бренду Giuliva Heritage. Свій образ герцогиня доповнила золотими сережками з вузликами від Bottega Veneta та римськими туфлями від іменитого модного дому Valentino.

Фото Getty Images

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"Так, соціальні медіа — це середовище, у якому багато цього (токсичності, - ред.) ... Зараз я тримаюся від них на відстані лише заради власного благополуччя", - сказала Меган.

Вона також поділилася, що отримала найбільше негативних коментарів в Інтернеті під час обох її вагітностей, та про свій дискомфорт від того, як жінки націлюються на інших жінок у соцмережах.

Фото Getty Images

Також Гаррі та Меган з'явилися у відомому ресторані барбекю. Там Маркл була одягнута у подовжений піджак з шовку та коноплі модельєрки Heidi Merrick за 365 доларів, його герцогиня одягнула поверх джинсового костюма. Аутфіт вона доповнила шкіряними балетками Chanel та аксесуарами: сонцезахисними окулярами від Heidi Merrick за 215 доларів, золотим годинником Cartier, браслетами з діамантами від Logan Hollowell за 15 600 доларів та Ariel Gordon Maffei за 5 500 доларів й золотим Cartier за 6 300 доларів.

Нагадаємо, на початку лютого Меган Маркл у Канаді вигуляла образ з прикрасами на понад 30 тисяч доларів.

А от у Лос-Анджелесі герцогиню помітили у витонченому луці за 8 тисяч доларів.



