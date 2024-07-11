Укусила бджола: Меттью МакКонахі шокував тим, як виглядає його обличчя. Фото

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Укус бджоли в обличчя - не найприємніша в світі річ, а надто коли ти - популярний кіноактор. Саме така халепа сталася з американською кінозіркою Меттью МакКонахі.

Як він тепер виглядає, 54-річний Меттью, якому найближчі декілька днів, мабуть, доведеться перепочити від знімальних майданчиків, продемонстрував у Instagram.

"Набряк від бджоли", - написав МакКонахі.

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Виглядає боляче... Фото з Instagram МакКонахі

Нагадаємо, торік канцлер Німеччини Олаф Шольц забив обличчя, впавши на пробіжці. Політик показався в соцмережі з "піратською" пов'язкою на оці та став героєм мемів.

А 77-річна американська актриса Гленн Клоуз нещодавно зламала ніс, але замість занепадати духом, наробила смішних селфі для своїх Insta-підписників.











