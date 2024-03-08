Вражаюче схуднення МакКонахі, виснаження Мерфі та гладшання Лето і Терон: актори, які кардинально змінювалися заради ролі. Фото

Кілліан Мерфі у "Оппенгеймері" неймовірно вразив прихильників своїм різким схудненням. А Джареда Лето свого часу спочатку не впізнавали, а потім глузували з нього через надмірну вагу, яку він відчайдушно набирав для ролі у "Розділі 27". І вони у своїх експериментах над тілом не єдині.

Голлівудські актори, які змінилися для ролі – справжні відчайдухи. Вони готові пожертвувати своїм зовнішнім виглядом і навіть здоров’ям для кращого перевтілення у образ. ТаблоID розкаже про найбільш екстремальні процеси схуднення та набору ваги знаменитостей.

Кілліан Мерфі в "Оппенгеймер"

"Я викурив стільки фальшивих сигарет, що мій наступний персонаж точно не буде курцем", - саме так резюмував свою роботу у фільмі "Оппенгеймер" 47-річний ірландський актор Кілліан Мерфі. Цьогорічний номінант на "Оскар" зіграв "батька атомної бомби" Роберта Оппенгеймера.

Вчений харчувався винятково сигаретами та подвійним мартіні, а Кілліан, щоб досягти неймовірної схожості зі своїм персонажем, змушений був сісти на жорстку дієту.

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Як бачимо, результат того вартував. А Кілліан Мерфі може посісти почесне місце у нашому списку "актори, які змінилися заради ролі" Кадр з фільму

За словами колеги Мерфі, акторки Емілі Блант, яка зіграла дружину Оппенгеймера, Кілліан їв переважно мигдаль і відмовлявся від загальних обідів для акторів на знімальному майданчику.

"Він був дуже виснажений", - ділилася вона.

Раян Гослінг у "Барбі"

Ще один цьогорічний номінант на "Оскар" – фільм "Барбі". Одну з головних ролей, власне Кена, зіграв 43-річний Раян Гослінг. Його персонаж вирізняється тими самими легендарними кубиками пресу. Тож акторові довелося достатньо попітніти у спортзалі.

Раян проходив спліт-тренування для бодібілдерів 5 разів на тиждень по півтори години кожне. Для відновлення сил у нього були лише середа та неділя. Але й тут Гослінг міг подолати декілька кілометрів пішої прогулянки чи зіграти із друзями в баскетбол. Крім цього, Кен дотримувався здорового харчування та періодично голодував.

Раяну точно личать ці кубики Кадр з фільму

Шарліз Терон у фільмі "Монстр"

Змінилася до невпізнання 48-річна акторка Шарліз Терон для роботи у фільмі "Монстр". Вона зіграла повію-вбивцю Ейлін Ворнос. Це був дуже складний персонаж для неї як фізично, так і морально.

Шарліз набрала понад 13 кілограмів ваги, вживаючи некорисну, висококалорійну їжу. Крім макіяжу, який зістарив Терон на декілька років, їй вибілили та частково поголили брови. А для зміни форми рота і мови використали специфічні зубні протези.

Впізнали б у цій трансформації красуню Шарліз? Кадр з фільму

Хав'єр Бардем, "Ескобар"

Шоколад, макарони та безалкогольне пиво – ось така особлива "дієта" була у 55-річного Хав’єра Бардема для ролі наркобарона Пабло Ескобара. Актор пожертвував своїми формами і тому вимушений був усе це їсти, аби швидко набрати вагу.

Хав'єр, здається, був дуже задоволений результатом "дієти" Кадр з фільму

Його дружина Пенелопа Крус, яка зіграла у "Ескобарі" журналістку і коханку Вірджинію Вальєхо, була не у захваті від нового Бардема. Тому Хав’єру довелося попітніти, аби повернути себе звичного.

Зрозуміло, чому Пенелопа Крус була не рада новому тілу чоловіка Кадр з фільму

Рене Зеллвегер у "Щоденнику Бріджит Джонс"

Найважче, що було у підготовці до зйомок ліричного ромкому "Щоденник Бріджит Джонс" – набрати вагу. Так зізнавалася 54-річна акторка Рене Зеллвегер. Заради своєї героїні вона погладшала на 9 кілограмів. У фільмі її відверто критикували за форми, хоча щастя ніяк не залежить від ваги та інших зовнішніх параметрів.

Брендан Фрейзер "Кит"

Справжнім випробуванням стала роль Чарлі у фільмі "Кит" для 55-річного актора Брендана Фрейзера. Його герой – одинак, який страждає на ожиріння. Щоб правдиво показати Чарлі на екранах, Брендан набрав понад 10 кілограмів і щодня проводив у кріслі гримера близько 6 годин для повної трансформації свого обличчя.

Ці жертви не були марними, бо принесли Фрейзеру "Оскар" як найкращому актору.

Меттью МакКонахі, "Далласький клуб покупців"

Два яєчних білка вранці, трохи більше 100 грамів риби з чашкою овочів на пару та безліміт вина. Ось такий раціон харчування на обід та вечерю мав 54-річний Меттью МакКонахі під час підготовки до фільму "Далласький клуб покупців". Він зіграв ковбоя Рона Вудруфа, у якого діагностували СНІД. Тому у кадрі МакКонахі мав виглядати відповідно.

Мінус 22 кілограми - таким був результат МакКонахі. Актор зазначав, що йому не хотілося їсти під час "дієти" Кадр з фільму

Джаред Лето: "Далласький клуб покупців" та "Розділ 27"

Колегою Меттью МакКонахі по фільму "Далласький клуб покупців" був 52-річний Джаред Лето, якому дісталася роль ВІЛ-позитивного трансгендера. Він теж змушений був добряче схуднути, і загальна цифра Джареда складала мінус 14 кілограмів.

Лето, який ретельно стежить за своїм здоров'ям і виглядом, готовий на жертви заради хорошої ролі Кадр з фільму

Натомість для фільму "Розділ 27", де Джаред зіграв вбивцю Джона Леннона Марка Чепмена, він відчайдушно вирішив набрати вагу. Актор відмовився від костюмів-накладок та спеціального гриму, який змінює обличчя. Він хотів більше вжитися у свій персонаж і пустився берега в плані їжі.

"Але лікарі наказали мені зупинитися. Бо рівень холестерину сягнув позначки більше 300, а це погано", - ділився Лето.

До речі, ті, хто не знав про це перевтілення, глузували з Джареда через його несподівану надмірну вагу Кадр з фільму

Хоакін Фенікс у "Джокері"

Голлівудські актори, які перевтілилися до невпізнання заради ролі – апріорі найталановитіші. Це доводить і 49-річний Хоакін Фенікс. Він точно запам’ятався у "Джокері", для якого скинув понад 22 кілограми ваги.

Одні ребра стирчали у Джокера, якого неперевершено зіграв Хоакін Фенікс Кадр з фільму

Увесь процес полягав у обмеженнях калорій, які з точністю до грама рахував лікар Фенікса. Тому йому вдалося досягти голодного і нездорового вигляду на знімальному майданчику.

Хоакін отримав "Оскар" у номінації "Найкраща чоловіча роль" Кадр з фільму

Крістіан Бейл: "Машиніст" та "Американська афера"

Смертельно худорлявий вигляд свого часу продемонстрував 50-річний актор Крістіан Бейл для ролі Тревора Рєзніка у фільмі "Машиніст". Він їв яблука, пив воду та каву щодня. А ще багато палив. Як результат – мінус 28 кілограмів.

Екстремальна вага Бейла у 54 кілограми, з якою він приступив до ролі. Прихильники не могли повірити, що це саме Крістіан на афішах Кадр з фільму

Натомість для фільму "Американська афера" Бейл набирав вагу. Він погладшав майже на 20 кілограмів. А "допомогли" йому у цьому пончики та чізбургери.

Жодного натяку на випираючі ребра - неначе дві різні людини Кадр з фільму

Як бачите, зірки не шкодують свого здоров’я, аби перевтілитися у того чи іншого персонажа. Звісно, краще було б обійтися відповідним гримом та костюмами, як це нещодавно зробила співачка Оля Полякова для нового кліпу. Там вона постала в образі легенди Фредді Мерк’юрі. А Марго Роббі не відпускає свій стиль Барбі і продовжує його наслідувати для виходів.