Кілька суконь і тосканські краєвиди: Міллі Боббі Браун відгуляла помпезне весілля з сином Бон Джові. Фото
20-річна британська актриса Міллі Боббі Браун та 22-річний син рокера Джона Бон Джові Джейк через чотири місяці після таємного весілля у США влаштували гучне святкування в італійській Тоскані.
Як пише Page Six, пара провела урочисту церемонію з повторним обміном обітницями та вечірку, які тривали впродовж 4 днів.
Світлини звідти вже з’явилися на сторінці молодят, а також у профілі головної фотографки дійства в Instagram.
За дні святкування Міллі змінила кілька суконь. До вівтаря вона пішла у корсетному мереживному максі по фігурі, яке акцентувало увагу на її декольте. Джейк натомість обрав костюм із молочного жакету і чорних штанів, які доповнив класичним метеликом.
Нагадаємо, після оголошення про заручини пару розкритикували у соцмережах. Хейтери наполягали, що одружуватись у їхньому віці надто рано. Натомість, батько хлопця підтримав рішення сина.