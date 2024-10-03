Кілька суконь і тосканські краєвиди: Міллі Боббі Браун відгуляла помпезне весілля з сином Бон Джові. Фото

Тетяна Сухачова 3 жовтня, 11:15

20-річна британська актриса Міллі Боббі Браун та 22-річний син рокера Джона Бон Джові Джейк через чотири місяці після таємного весілля у США влаштували гучне святкування в італійській Тоскані.

Як пише Page Six, пара провела урочисту церемонію з повторним обміном обітницями та вечірку, які тривали впродовж 4 днів.

Світлини звідти вже з’явилися на сторінці молодят, а також у профілі головної фотографки дійства в Instagram.

Джейк Бон Джові і Міллі Боббі Браун
Закохані обмінялися обітницями вдруге. Цього разу у присутності великої кількості гостей
фото Sandra von Riekhoff

За дні святкування Міллі змінила кілька суконь. До вівтаря вона пішла у корсетному мереживному максі по фігурі, яке акцентувало увагу на її декольте. Джейк натомість обрав костюм із молочного жакету і чорних штанів, які доповнив класичним метеликом.

Міллі Боббі Браун у весільній сукні

Сукня, в якій наречена йшла до вівтаря, мала чималий мереживний шлейф

фото Sandra von Riekhoff
Джейк Бон Джові

Пара офіційно стала чоловіком і дружиною ще у травні. Але святкування вирішили провести через 4 місяці після цього

фото Sandra von Riekhoff
Джон Бон Джові на весіллі сина
Праворуч поруч із сином Джон Бон Джові
фото Sandra von Riekhoff
Зірка Дивних див весілля

Джейк також змінив кілька костюмів

фото Sandra von Riekhoff
Весілля Міллі Боббі Браун

Торт, як ми бачимо, був не багатоярусний

фото Sandra von Riekhoff
Міллі Боббі Браун

Святкування, під час якого Міллі змінила не одну сукню, вдалось на славу :)

фото Sandra von Riekhoff

Нагадаємо, після оголошення про заручини пару розкритикували у соцмережах. Хейтери наполягали, що одружуватись у їхньому віці надто рано. Натомість, батько хлопця підтримав рішення сина.

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