"Мінус 360$ на місці": Трінчер на Балі опинилася під крапельницею

Схоже, відпустку співачки Анни Трінчер на Балі тимчасово поставлено на стоп.

Причиною цього стало отруєння, внаслідок якого виконавиця опинилася під крапельницею.

"Я вдруге отруїлась на Балі і на цей раз - набагато гірше", - повідомила Анна.



До речі, не так давно мандрівниця Трінчер навідувалася на Занзібар, однак, на щастя, відпочинок минув успішно скрін з instagram

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Цього разу трохи не пощастило

По-перше, це вже друге отруєння на Балі для Трінчер, а по друге - (-360$ за виклик лікаря)

Попри отруєння, Трінчер продовжує фотографуватися в купальнику. Оце так наснага

Як відомо, не так давно під крапельницею на Занзібарі опинилася донька співачки Олі Полякової Маша. Однак причиною цього (на диво) стало не отруєння, а жовчнокам'яна хвороба.

Кілька тижнів тому вона успішно перенесла операцію і вперше показалася на людях.