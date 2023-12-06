"Є один мінус": Трінчер розповіла про шлюбний контракт з ексом, "хайпожерство" та якого чоловіка хоче в майбутньому

Співачка Анна Трінчер після оголошення про розлучення з блогером Олександром Волошином не боїться відкрито говорити про причини, наслідки та як їй вдається це пережити.

Детальніше про це вона розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній. Зокрема, артистка торкнулася теми "хайпожерства". Мовляв, вони з чоловіком неодноразово привертали увагу аудиторії голосними заявами. Наприклад, як от втрата обручки невдовзі після весілля.

Пара намагалася врятувати стосунки, проте після 6 місяців кризи оголосила про розлучення фото з Instagram

"Це дало мені класний плацдарм, щоб побудувати свою аудиторію та вийти в публічний простір… Ми (з ексчоловіком - ред.) дуже підійшли один одному, ми – амбітні. Ми обоє йдемо до своєї цілі, незважаючи ні на що. На цьому ми дуже зійшлися”, – сказала вона, пояснюючи, що саме ексчоловік був ініціатором "хайпового" маркетингу.

Реклама:

Поцікавилася Єфросиніна, чи робив колишній якісь неоднозначні вчинки в контексті піару, за які Анні було соромно.

"Мене він взяв у це життя агресивного маркетингу, скажімо так, дуже агресивно. Бо наші стосунки почалися тоді, коли в нього був цей скандал із дівчинкою з айфоном, про який не говорив тільки ледачий. І я ах*їла. Бо його сторінка була заблокована і весь цей бруд полився на мене… І на той момент мені здалось, що Саша мене тоді не до кінця підтримує, бо не розуміє, що я по факту приймаю цей удар на себе. А я цього не хотіла", – розповіла Трінчер.

Виявляється, ініціатором багатьох неоднозначних витівок та "сварок", які пара демонструвала в соцмережах, був саме Волошин фото з instagram

Анна також розповіла, з яким запитом приходила до психологів у спробі врятувати шлюб.

"Тільки за серпень я відвідала 5 психологів. Це було по кілька сеансів. Після деяких мені було дуже погано… Це були різні цінові категорії: від тисячі до 8 тисяч за годину…

В мене був запит "що я роблю не так, що наші стосунки з абсолютного щастя перетворилися на суцільне нещастя?"... У Саші пів року тому почалась депресія. Я сподівалася, що це не вплине на наші стосунки, але коли ти живеш із ментально нездоровою людиною, ти починаєш теж хворіти…

Психічно нездорових людей не може врятувати кохана людина. (Сашу лікували - ред.) психотерапевти та психіатри. Деякі з них прописували такі медикаментозні препарати й такі дозування, що це призводило до суїцидальних думок. Зараз в нього ремісія. Йому набагато краще. І я це бачу і щаслива за нього… Але він прийняв рішення розлучитись", – зізналася Трінчер.

Вона також розповіла, що причиною її занурення в медитативні практики й духовний розвиток стала потреба альтернативного сценарію переживання розлучення. Мовляв, спершу їй хотілося пригнітити емоції цигарками, алкоголем й наркотиками.

"Хотілося. Я почала курити цигарки. І від мене тхнуло, як від "сапожніка". Я нюхала свої руки і думала: "Що з тобою?". Я могла за день викурити пачку цигарок", – приголомшила Анна.

Виявляється, в період кризи Трінчер мало не заробила шкідливу звичку фото з Instagram

Головне завдання під час їхнього кризового періоду, який був спричинений депресією ексчоловіка, це, зі слів співачки, "не йобн*тись головою".

"Бо ти весь час крутишся з цими нав'язливими тривожними думками. Варишся в цьому лайні. Конкретно проблема, яка була у Саші – він йшов у себе і ставав негативно налаштований до мене. Я відчувала (його - ред.) роздратування", – сказала вона.

На питання Єфросиніної, чи не складається враження, що Саша живе лише напоказ, Трінчер відповіла, що не знає свого чоловіка вже півроку.

"В якийсь момент я зрозуміла, що дивлюсь на Сашу і не впізнаю свого чоловіка. Це було найстрашніше. Він змінився, на моє власне відчуття… Ніхто нікого не аб’юзив, не бив. Просто ти пів року живеш із сусідом по квартирі, якого ти любиш, з яким була готова прожити все життя", – розповіла вона.

Анна зізналася, що відчувала, ніби дратує свого чоловіка фото з instagram

Пролила світло Трінчер і на питання шлюбного контракту, про який раніше вже згадувала.

"У нас партнерські стосунки були. І в шлюбному договорі було зазначено, що все, що є на мені, залишається мені; все, що є на ньому, залишається йому. Тобто при підписанні договору ми ставимо галочку, що не маємо майнових претензій… Спільного майна ми ще не нажили. Але якби було так, що ми купили наприклад квартиру, і вона була оформлена на мене, то залишилась би мені, і навпаки.

Все продумано, але згодом я зрозуміла один мінус. Бо його ж насправді можна складати, як хочеш. І я Саші казала, що не хочу багато працювати, що хотіла б в майбутньому, щоб він утримував мене. Тобто я буду заробляти, в мене буде свій грошовий капітал, своя подушка, але я не хочу, наприклад, брати так багато реклами, чи хочу відмовлятися від концертів, чи на місяць поїхати "сьорфити", на Балі…

В цей момент, за шлюбним контрактом, якщо ми розлучаємось, я не маю нічого, бо "сьорфила". Тому, якщо ви хочете, щоб чоловік вас забезпечував, то треба цей пункт обговорити… Наприклад, щоб і його майно ще ділили”, – сказала вона.

Співачка розповіла про один з мінусів їхнього шлюбного контракту фото з instagram

Наостанок, Трінчер розповіла, якого чоловіка хоче в майбутньому. Співачка зізналася, що завдяки невдалому шлюбу тепер знає, який в неї ідеал. Серед іншого він має бути немедійним та заробляти більше за неї.

Як відомо, Трінчер та Волошин оголосили про розлучення після піврічної кризи. Колишні не приховують, що саме чоловік був ініціатором розриву.

Нагадаємо, Трінчер після оголошення про розлучення майже відразу розповіла, як переживає цей період.

