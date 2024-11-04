Мішина в Австралії прилягла на травичку коло своєї мрії

Ксенія Мішина дорогою до Австралії мала пересадку в Китаї, тож встигла побачити Шанхай

Актриса Ксенія Мішина, яка влітку відвідала Америку, гайнула в іще одну далеку подорож. Цього разу пунктом призначення стала Австралія.

35-річна Ксюша зізналася, що її мрією було зустрітися з кенгуру, Це вона і здійснила, знявши для Instagram відео з "подружкою".

Акторка назнімала відеоконтенту з кенгуру

Коли мрія збувається

Як відомо, про свої враження від США, які плюси, а які мінуси вона там побачила, Мішина теж розказувала підписникам. Нагадаємо, 2024-й рік зірка розпочала з поїздки на Балі, де заробила запалення сечового міхура.