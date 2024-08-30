"Хотів серйозних стосунків": Дьомін про почуття до Мішиної, роман із відомою жінкою та чому не розлучився з дружиною

Ведучий і блогер Слава Дьомін привідкрив завісу особистого життя.

В інтерв'ю "Слава+" він також розказав про стосунки з ексдружиною Оксаною та акторкою Ксенією Мішиною.

Дьомін відповів на найпоширеніше запитання серед його аудиторії, - про стосунки з Ксенією Мішиною. Підписники Слави помітили, що якийсь час акторка регулярно з'являлася в його Insta-сторіз, а потім зникла.

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"Ксенія Мішина мені дуже подобалася як дівчина. Так, справді, я хотів з нею серйозних стосунків, ми гуляли разом, наші сини знайомі. Було комфортно. Але стосунки не склались. Це, напевно, все, що я можу сказати.

Було би чесно спочатку у неї (Ксенії - ред.) спитати, чи можу я більше розповідати. Чому Ксенія раптово зникла зі сторіз? Ми перестали так часто бачитись", - розповів він.

Цікаво, чому у Слави і Ксенії таки нічого не вийшло?



За словами Дьоміна, нині він не шукає серйозних стосунків.

"Я не приховую своє особисте життя... Є побачення. Я назвав їх вільні стосунки. Це стосунки, де мені подобається спілкуватися з однією дівчиною, але у нас з нею все ж не кохання. Я би це назвав більше вільними дружніми стосунками. Коли будуть якісь серйозні стосунки, думаю, ви про це перші дізнаєтеся", - відповів Слава.

Блогер також пригадав одні зі своїх останніх стосунків.

"В мене були стосунки з однією дівчиною, яка є відомою і досить серйозну посаду займає. Це були не супер серйозні стосунки, це був розвиток роману, а далі він не пішов. До речі, за моєю ініціативою. Тоді я виявився не готовий до серйозних стосунків, і, напевно, її це, до речі, образило, мені здається. Ми з нею після цього бачилися. Але тут, напевно, трохи зіграла невпевненість або сцикливість моя. Я не наважився у неї запитати, що вона думає про це. А я дуже тупо закінчив ці стосунки. Дуже. Можливо, я про це колись більше розкажу", - заспойлерив він.

Слава також зазначив, що не вважає шлюб обов'язковою процедурою, та зізнався, що досі не розлучений з ексдружиною Оксаною.

"Для мене шлюб - не показник стосунків. Я можу і в цивільному шлюбі жити також. Ми досі з моєю цивільною дружиною не розлучені (з Оксаною з 2021-го року ми так і не подали на розлучення). Не було часу спочатку, потім повномасштабне вторгнення, ми всі разом об'єдналися, а зараз у мене своє життя і купа роботи, вона також багато працює. І ми інколи бачимося у вихідні. Для мене це не табу, але і нема такої прям мети одружуватись. Якщо їй (майбутній дівчині - ред.) це потрібно буде, ми будемо це обговорювати", - прокоментував чоловік.

Слава і його ексдружина Оксана досі підтримують дружні стосунки

Дьомін відповів, чи існує ймовірність примирення з його ексдружиною:

"Я не вважжаю, що можливе примирення. Але в житті все буває. У нас є любов одне до одного, але немає кохання. Кохання - справжні стосунки і почуття. Ми любимо одне одного як класні колишні, друзі. Але немає оцього внутрішнього вайбу".

Наостанок Слава відповів, чи хотів би ще дітей.

"Я би хотів донечку. Якщо з хлопцем ти спілкуєшся все ж більше в плані мотивації, то з дівчинкою - інакше. Це твоя принцеса, яку ти, як якийсь діамант. Навіть думав, можливо, колись вдочерю дівчинку, якщо мені дозволять це зробити", - відповів Слава.

Нагадаємо, раніше Дьомін розказував, скільки заробляє на місяць та чи має бронь від армії.