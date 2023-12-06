Екс Лорак на тлі чуток про розлучення показався в обіймах невідомої брюнетки

Ексчоловік Ані Лорак, турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу на тлі чуток про розлучення з (екс)дружиною Лілією показався в компанії іншої жінки.

Мурат і бізнеследі та діджейка Laganza засвітилися разом в Києві на благодійному івенті у готелі Fairmont.

Поки Лілія подорожує Європою, Мурат теж не втрачає час.

Судячи з підпису сторі, у Мурата почалася криза середнього віку

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Судячи з шубки його супутниці, у неї теж

Мурат провів вечір в оточенні гарних жінок (він показав це, запостивши у сторіс більше 10 фото з заходу)

Цікаво, що зовнішнім виглядом і стилем так звана Laganza нагадує колишніх Мурата. Чи співпадіння це?

Налчаджиоглу полюбляє брюнеток з формами

Нагадаємо, у жовтні дружина Мурата Лілія видалила всі спільні фото з (екс)коханим, включно зі знімками з весілля, яке відгуляли у червні цьогоріч в Конча-Заспі.



