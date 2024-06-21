Екс Лорак заселфився з їхньою 13-річною донькою на яхті у Туреччині
Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налкакіоглу оприлюднив світлину зі своєю єдиною донькою Софією.
На фото батько з 13-річною дівчиною заселфилися на яхті у Туреччині.
Відпочивала з Муратом і його дівчина Анастасія.
Нагадаємо, Ані Лорак та Мурат Налкакіоглу розлучилися у 2019 році після 10-річного шлюбу.
Їхня донька Софія живе з мамою у Москві й іноді бачиться з батьком за кордоном. Цікаво те, що своїх нових жінок Мурат обов'язково знайомить з Софією.
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