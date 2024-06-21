Екс Лорак заселфився з їхньою 13-річною донькою на яхті у Туреччині

Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налкакіоглу оприлюднив світлину зі своєю єдиною донькою Софією.

На фото батько з 13-річною дівчиною заселфилися на яхті у Туреччині.

Батько з донькою красиво відпочивають у Туреччині. До речі, 9-го червня Софія святкувала свій день народження

Софія (на фото вона тримає камеру) також зробила селфі з приятелькою

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На тусовку зібралася ціла компанія

Відпочивала з Муратом і його дівчина Анастасія.

Нагадаємо, Ані Лорак та Мурат Налкакіоглу розлучилися у 2019 році після 10-річного шлюбу.

Їхня донька Софія живе з мамою у Москві й іноді бачиться з батьком за кордоном. Цікаво те, що своїх нових жінок Мурат обов'язково знайомить з Софією.