Екс Лорак заселфився з їхньою 13-річною донькою на яхті у Туреччині

Марія Мельник 21 червня, 14:00

Ексчоловік співачки Ані Лорак, бізнесмен Мурат Налкакіоглу оприлюднив світлину зі своєю єдиною донькою Софією.

На фото батько з 13-річною дівчиною заселфилися на яхті у Туреччині.

Налкакіоглу з донькою від Лорак

Батько з донькою красиво відпочивають у Туреччині. До речі, 9-го червня Софія святкувала свій день народження

Донька Лорак з подругою

Софія (на фото вона тримає камеру) також зробила селфі з приятелькою


На тусовку зібралася ціла компанія

На тусовку зібралася ціла компанія

Відпочивала з Муратом і його дівчина Анастасія.

Нагадаємо, Ані Лорак та Мурат Налкакіоглу розлучилися у 2019 році після 10-річного шлюбу.

Їхня донька Софія живе з мамою у Москві й іноді бачиться з батьком за кордоном. Цікаво те, що своїх нових жінок Мурат обов'язково знайомить з Софією.

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