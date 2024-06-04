Мастурбував у її присутності, надсилав нюдси та безпідставно звільнив: колишня асистентка Веста подала на нього до суду

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Здається, ексцентричні витівки американського репера Каньє Веста невдовзі стануть джерелом багатьох його проблем.

Принаймні, як пише Page Six, колишня асистентка музиканта Лорен Пісціотта подала на нього до суду. Зокрема, через низку інцидентів, які трапилися під час роботи у модному бренді артиста Yeezy.

Як йдеться у судовому позові, судитися з репером жінка хоче через харасмент та необгрунтоване звільнення з роботи.

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Лорен подала до суду на ексроботодавця фото з Instagram

Виявляється, Лорен почала працювати на Каньє у 2021-му. Тоді вона допомагала реперу запускати нову лінійку одягу, та, з її власних слів, працювала над деякими його піснями.

Спершу її зарплатня складала 1 мільйон доларів на рік. Проте згодом, Вест збільшив її вдвічі, але за однієї умови. Лорен, яка мала власний акаунт на OnlyFans і відповідний дохід з нього близько мільйона доларів, мала видалитися звідти. Мовляв, підвищення платні слугувало такою собі компенсацією.

Вест знаний своєю ексцентричною поведінкою фото GETTY IMAGES

Згодом Вест почав надсилати асистентці вульгарні повідомлення сексуального характеру. Одне з яких навіть процитоване у позові:

"Бачиш, моя проблема в тому, що я хочу трахати. Потім після того я хочу, аби дівчина розказала мені, як жорстко вона була відтрахана. А потім я хочу, аби вона мене зрадила".

Також крім цих повідомлень Лорен отримувала оголені фото й відео Каньє з іншими жінками. А також просто особисті інтимні фото інших людей. Як чоловіків, так і жінок. Крім того, у позові йдеться, що Вест мастурбував при ній, закриваючись із нею в одній кімнаті. А також запропонував їй зустрічатися та займатися сексом із ним. На що вона відповіла відмовою.

Лорен заявляє, що звільнення було безпідставним, а гроші вона так і не отримала фото з Instagram

На вересень 2022-го року Пісціотта її заробітня плятня скаладала 4 мільйони доларів на рік. І працювала на одній з керівних посад у бренді Веста. Однак вже через місяць її звільнили.

Ба більше, грошей вона так і не отримала. А саме звільнення, як йдеться у позові, було необгрунтованим і безпідставним.

Представники Каньє Веста поки ніяк не відреагували на ситуацію.

Нагадаємо, Вест знаний своєю одіозною поведінкою. Зокрема, і щодо чинної дружини Б’янки Сенсорі, яка також працювала раніше в бренді репера.

Цікаво, що описані у позові ситуації трапилися незадовго до офіційного шлюбу Веста із Сенсорі, який пара уклала у січні 2023-го. Нині, як подейкують, Б’янка готова піти від чоловіка, адже побоюється, що він зробить з неї порноакторку.