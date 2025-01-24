Нацвідбір на Євробачення 2025: конкурсні пісні учасників. Відео

23-го січня відбулося жеребкування, де визначили порядок виступів учасників у фіналі Нацвідбору Євробачення-2025, який відбудеться 8-го лютого.

Пресконференцію із жеребкуванням провели ведучі Нацвідбору Тімур Мірошниченко та Анна Тульєва. Серед присутніх, окрім учасників та журналістів, також була музична продюсерка конкурсу Тіна Кароль, креативний продюсер Герман Нєнов та голова делегації України на Євробаченні Оксана Скибінська.

Випускник "Голосу країни" Влад Шериф виступить на сцені Нацвідбору першим. Влад уже був на Нацвідборі Євробачення в ролі бек вокаліста Jerry Heil та alyona alyona. Шериф також є популярним українським блогером. У фіналі Нацвідбору на Євробачення він представить Wind of change.

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Під номером 2 співатиме Абіє з піснею Дім. Цікаво, що абіє - застаріла форма слова "зненацька". Наталія Шевченко родом з Миргорода, а її проєкт існує понад 7 років. Свою музику співачка описує як суміш акустик року і соулу. Абіє регулярно виступає для військових на лінії фронту.

Уродженці Маріуполя MOLODI змагатимуться на перемогу у Нацвідборі третіми. Гурт заснували ще у 2020-му, однак першу пісню випустили у 2022-му у Києві. Музику хлопці пишуть спільно. На сцені Нацвідбору учасники заспівають свою my sea.

Під номером 4 співатимуть 5 учасників гурту Future Culture. Музиканти роблять ф'южн з елементами джазу, фанку тощо. Future Culture співають двома мовами: англійською і українською. 8-го лютого конкурсанти виконають свою Waste My Time.

Маша Кондратенко виступить під номером 5. Цікаво, що торік співачку підозрювали у тому, що саме вона ховається за маскою Klavdia Petrivna. Кондратенко брала участь у шоу "Голос країни", "Голос діти" та знімалася у серіалі "Школа". На Нацвідборі Маша представить пісню No Time to Cry.

Шостий фіналіст - старожил Євробачення KHAYAT з піснею Honor. Андрій Хайат бере участь у пісенному конкурсі вже втретє. У 2019-му учасник зайняв 5 місце у Нацвідборі, а у 2020-му - друге.

Сьома учасниця Нацвідбору - співачка FIЇNKA. Культура співачки сповнена гуцульських мотивів. До речі, раніше зірці дорікнули у плагіаті іспанськомовної пісні Con Altura Rosalia, однак Тіна Кароль підтримала конкурсантку.

Восьмою виступить співачка KRYLATA, яка вже подавалася на Нацвідбір минулого року, однак не пройшла далі лонглиста. Перший успіх до Анастасії Завацької прийшов із піснею Генератор, яку вона написала під час блекаутів у Києві. Виконавиця виступить з роботою STAY TRUE.

Конкурсанти, які співатимуть під номером 9 - гурт Ziferblat. У 2024-му гурт називали "відкриттям Нацвідбору" через максимальну оцінку суддів. Музику Даниїла, Валентина і Федора найчастіше відносять до жанру арт-рок, хоча хлопці воліють не визначати себе конкретними жанрами. Гурт виконає пісню Bird of Pray.

Закриватимуть конкурс учасники гурту ДК Енергетик - нові зірки українського постпанку. Музиканти стали першими українцями, які заспівали свою пісню Енергетик у зоні відчуження на початку повномасштабного вторгнення. Учасники гурту боротимуться за перемогу з піснею Сіль.

Нагадаємо, членами журі Національного відбору 2025 стали: Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Як відомо, Євробачення-2025 відбудеться в Базелі (у Швейцарії). Фінал в Санкт-Якоб Холі проходитиме 17-го травня, а півфінали - 13-го і 15-го травня. Фінал нацвідбору-2025 відбудеться 8-го лютого у форматі телевізійного концерту.