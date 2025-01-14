Євробачення 2025: в Дії триває голосування за 10-го фіналіста Нацвідбору

фото з Instagram

Починаючи з 13-го січня, українці самостійно зможуть визначити десятого фіналіста Нацвідбіру "Євробачення-2025".

Голосування в застосунку "Дія" триватиме до 10:00 17-го січня.

Про це повідомили на офіційній сторінці Євробачення в Instagram.

Реклама:

Нині на місце десятого фіналіста претендують учасники і їхні пісні: ENLEO — SUPERNOVA; МУАЯД — AMNESIA; BRYKULETS — "Кришталі"; Ranrawi — Anymore; GRISANA — Kohoney; Слухай Сашу — "Живи"; MON FIA — Dive Inside; YAGODY — "БрамаЯ"; Starykova Hrystyna — Rise; FIЇNKA — "Культура".

Нагадаємо, до фанілу Нацвідбіру вже потрапили KHAYAT, ZIFERBLAT, Абіє, Влад Шериф, Маша Кондратенко, ДК Енергетик, MOLODI, KRYLATA та Future Culture.

Повний список фіналістів буде оприлюднено до 17 січня 2025 року. Фінал Нацвідбору 2025 відбудеться 8 лютого у форматі телевізійного концерту.

А членами журі Національного відбору 2025 стали: Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.