"Таймс, мать його, сквер": Кацурін похвалився досягненням Дорофєєвої та показав її, обліплену своїми дітьми
Співачка Надя Дорофєєва опинилася на білборді головної площі Нью-Йорка.
34-річна виконавиця похизувалася фото себе і пояснила, що для неї значить ця подія.
"Це білборд на Times Square у Нью-Йорку сьогодні. І це надзвичайно важлива подія для мене, адже я все життя, щодня, працюю над тим, щоб мої пісні слухали та любили. І вперше трек українською мовою, мій "Нітрогліцерин", Spotify додав до свого світового та українського плейлистів EQUAL одночасно!
Звісно, мені це дуже приємно, адже завдяки цьому українська музика виходить на новий рівень, а міжнародна музична спільнота "підсвічує" її. Але важливіше те, що це можливість говорити через свою творчість, просувати українське на світовому рівні та привертати увагу до України та української сучасної музики", - поділилася Дорофєєва.
Чоловік Наді, Міша Кацурін похвалився досягненням дружини, і заразом трохи пожартував з неї.
Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися влітку 2023 року. Це її другий шлюб, до 2022 року вона була заміжня за співаком Володимиром Дантесом.
Як відомо, Дорофєєва чудово ладнає з нащадками чоловіка, сином Іваном та донькою Сашею. Кацуріни і Надя багато подорожують разом і проводять чимало часу одне з одним.