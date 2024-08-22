"Таймс, мать його, сквер": Кацурін похвалився досягненням Дорофєєвої та показав її, обліплену своїми дітьми

Марія Мельник 22 серпня, 11:30
Надя Дорофєєва

Співачка Надя Дорофєєва опинилася на білборді головної площі Нью-Йорка.

34-річна виконавиця похизувалася фото себе і пояснила, що для неї значить ця подія.

"Це білборд на Times Square у Нью-Йорку сьогодні. І це надзвичайно важлива подія для мене, адже я все життя, щодня, працюю над тим, щоб мої пісні слухали та любили. І вперше трек українською мовою, мій "Нітрогліцерин", Spotify додав до свого світового та українського плейлистів EQUAL одночасно!


Звісно, мені це дуже приємно, адже завдяки цьому українська музика виходить на новий рівень, а міжнародна музична спільнота "підсвічує" її. Але важливіше те, що це можливість говорити через свою творчість, просувати українське на світовому рівні та привертати увагу до України та української сучасної музики", - поділилася Дорофєєва.

Дорофєєва на головній площі Нью-Йорку

Рік тому Надя була у Нью-Йорку, а тепер її обличчя прикрашає найбільш залюднену площу міста

скрін з Instagram

Чоловік Наді, Міша Кацурін похвалився досягненням дружини, і заразом трохи пожартував з неї.

Міша показав, якою різною може бути його кохана. Тут, наприклад, Надя на Таймс, мать його, сквер

Міша показав, якою різною може бути його кохана. Тут, наприклад, Надя на "Таймс, мать його, сквер"

Дорофєєва з дітьми Кацуріна

А це вже Дорофєєва в "бед, мать його, рум" з нащадками чоловіка, які теж радіють за неї

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Міша Кацурін одружилися влітку 2023 року. Це її другий шлюб, до 2022 року вона була заміжня за співаком Володимиром Дантесом.

Як відомо, Дорофєєва чудово ладнає з нащадками чоловіка, сином Іваном та донькою Сашею. Кацуріни і Надя багато подорожують разом і проводять чимало часу одне з одним.

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