"Жесть": Дорофєєва прокоментувала резонансне відео з побиттям її фанатів після концерту

Фото з Instgaram Наді Дорофєєвої

Вдень 14 вересня мережею почали ширити відео, на якому нібито охорона співачки Наді Дорофєєвої б'є її фанатів після концерту зірки у Червонограді, що на Львівщині. У своєму Instagram Надя відреагувала на інцидент та пояснила, що сталося.

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"Мене відмічають на новині, що вчора після концерту у Червонограді охорона, як пишуть заголовки, побила людей. По-перше, у мене немає охорони. Друзі, на концертах всі організатори замовляють охоронців, щоб захід проходив безпечно", - сказала зірка.

Співачка додала, що події відбувалися через 40 хвилин після закінчення концерту.

"Жесть, яка сталася, я бачу у Telegram-каналах відео, де якась людина, можливо це охоронець, я не знаю, стріляє вверх, якась заворушка. Це вже було після концерту, ми самі почули постріл, знаходячись у гримерці. Подумали може нам здалося, але, на жаль, не здалося. Я сподіваюся, що відповідні люди, служби та організатори розберуться з цим питанням, тому що це абсолютно не нормально", - додала Дорофєєва.

Дорофєєва зізналася, що вона і її команда чули постріл

Нагадаємо, нещодавно шанувальники Наді Дорофєєвої звинуватили її у плагіаті обкладинки альбому американської співачки Аріани Гранде.

Як відомо, на своє 30-річчя заявила, що переглянула погляди на своє життя і думка інших для неї неважлива.