"Величезне тату": Дорофєєва похизувалася новим загадковим малюнком на тілі

Марія Мельник 26 серпня, 17:15
Надя Дорофєєва засвітила нове тату

Надя Дорофєєва засвітила нове тату

фото з instagram

Співачка Надя Дорофєєва, стиль якої є впізнаваним і завдяки її татуюванням, похизувалася оновленнями на тілі.

Виконавиця задерла сорочку і у своєму Telegram-каналі показала, яке зображення закарбувала у себе на спині.

"Тату з особливим і особистим сенсом для мене", - зазначила Дорофєєва.


Ескіз до тату Дорофєєвої

Спершу Надя показала ескізи свого тату

В опитуванні у своєму Telegram-каналі співачка довго вагалася, чи показувати їй своє "величезне" тату.

Дорофєєва показала своє тату

Власне, нове тату співачки. Як вам?

До речі, компанію Наді склав її чоловік, ресторатор Міша Кацурін. Однак він, на відміну від своєї дружини, не показав, що набив собі.

Можливо Кацурін зробив друге око з ескізу?

Можливо Кацурін зробив друге око з ескізу?

Як відомо, Дорофєєва хіба не раз у кілька років доповнює колекцію своїх тату (і кожне з них має свій сенс). Так, наприклад, у 2022-му вона прикрасила ногу назвою свого хіта.

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Дорофєєва
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