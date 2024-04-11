Наречена Безоса поласувала піцою у сукні з мереживним декольте за понад $2 тисячі. Фото

Тетяна Сухачова 11 квітня, 15:45

54-річна наречена американського мільярдера Джеффа Безоса Лорен Санчес неодноразово демонструвала прихильність до червоного.

Вкотре вона довела свою любов пристрасному кольору, обравши для прийому в Білому домі бордову мереживну сукню з відкритими плечима від бренду Rasario вартістю $2200. Також майбутня місіс Безос показалася з новою стрижкою, трохи вкоротивши собі пасма.

"Як все починалося… і чим закінчилось", – іронічно написала вона під світлинами в Instagram, маючи на увазі ласування піцою.

Раніше Санчес мала довші коси

Раніше Санчес мала довші коси

фото з instagram Лорен Санчес

Наречена Джеффа полюбляє підкреслювати свої пишні форми

Наречена Джеффа полюбляє підкреслювати свої пишні форми

фото з Instagram
Мабуть, на прийомах у Білому домі годують не дуже

Мабуть, на прийомах у Білому домі годують не дуже

фото з Instagram Лорен Санчес

Як відомо, Безос і Санчес заручилися ще у травні 2023-го. Поки деталей щодо весілля пара не повідомляла. Проте Лорен встигла похизуватися солідним діамантом.

Нагадаємо, Санчес раніше демонструвала треноване тіло у купальнику.

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