Наречена Безоса в українському бренді, Мур із трьома дочками та срібні Хаєк і Лохан покрасувалися на афтепаті "Оскару"

Якщо для червоного хідника цьогорічного "Оскару" зірки переважно обирали елегантні та стримані вбрання, то на афтепаті Vanity Fair більшість відвели душу.

Срібні, золоті, блискучі та відверті луки вигуляли ледь не усі присутні на вечірці.

Сальма Хаєк, Демі Мур із трьома доньками, Гайді Клум, Періс та Нікі Хілтон, Марго Роббі, Шарліз Терон, Ліз Херлі та Єва Лонгорія вразили блиском, сексуальністю та яскравістю на доріжці афтепаті головної кінопремії року.

Якщо на самій церемонії "Оскару" Марго Роббі була у чорній стриманій сукні, то на афтепаті Vanity Fair актриса світила голими ніжками в екстравагантному золотому бодіс'юті із корсетом від бренду Mugler Фото Getty Images

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Єва Лонгорія, якій 15-го березня виповниться 49, змінила чорну сукню з хідника "Оскару" на блискучу із дуже відвертим декольте Фото Getty Images

Володарка "Оскару" Емма Стоун для гламурної вечірки теж перевдяглася у більш грайливе і блискуче вбрання. Чоловік Дейв Маккері не відходив від коханої

50-річна супермодель Гайді Клум не любить скромне вбрання. От і на оскарівську вечірку красуня вигуляла бронзову сукню з розрізами і трендову "мокру" зачіску

57-річна Сальма Хаєк сяяла і привертала увагу своїм розкішним виглядом



Теж срібну сукню зі звабливим декольте вигуляла актриса Елізабет Херлі, яку на вечірці супроводжував син Деміан

Актриса Ліндсей Лохан обрала для івенту срібне плаття з паєтковими торочками

Теж лелітково-блискуча була співачка Кайлі Міноуг. Щоправда, вона виділялася кольоровим поєднанням на тлі металевих відтінків інших зірок

Актриса Джессіка Біл не підтримала загальний блискучий вайб і оголеність, прийшовши на вечірку у синьому платті, яке закривало її тіло буквально з ніг до голови

Демі Мур вигуляла не лише пишний бюст у шоколадній сукні, а і всіх своїх дочок від Брюса Вілліса - 35-річну Румер, 30-річну Таллулу та 32-річну Скаут

Шарліз Терон для вечірки змінила атласну білу сукню на прозору чорну



54-річна кохана жінка Джеффа Безоса Лорен Санчес вигуляла ефектну сукню із розрізом та декольте від українського бренду Lever Couture в своєму улюбленому червоному кольорі Фото з Instagram

Періс Хілтон у вишуканих срібних камінчиках із сестрою Нікі у блискучих фіолетових квітках

Модель Емілі Ратаковскі у білій сукні зі структурованим верхом ризикувала засвітити голі груди

Софія Вергара обрала елегантний чорний з акцентом на плечі, декольте і звабливі вигини

66-річна Шерон Стоун з кожною появою на публіці виглядає все розкішніше

27-річна зірка "Дюни" Аня Тейлор-Джой продемонструвала свій унікальний стиль у чорній мінісукні з прозорим бюстгальтером і ефектним сріблястим головним убором



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