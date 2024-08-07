Заборонена в Росії співачка Наргіз засвітила тату у вигляді портрета Бандери та тризуба. Фото

52-річна узбецько-американська співачка Наргіз, яка прославилася в Росії, але тепер там заборонена, здивувала татуюванням на своєму стегні.

У сторіс Instagram артистка показала ногу, на якій набито портрет Степана Бандери на тлі чорно-червоного прапора УПА.

Оце так підтримка України

А ще раніше Наргіз, яка є громадянкою США, засвітила свою руку, яку прикрашає український тризуб.

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Це тату Наргіз показала ще в квітні

Як відомо, співачка не вважає себе російською, хоча й співає російськомовні пісні та стала відома саме в Росії. Утім, на початку повномасштабного вторгнення вона одразу ж підтримала Україну, за що була депортована з Росії в Узбекистан. Також їй заборонено з'являтися на території країни-агресорки до 2072 року.

Співачка відверто посилає Путіна "на*уй"

Варто також нагадати, що в 2017-му Наргіз їздила з концертами в окупований Крим, за що була внесена до чорного списку України.