"Ключ до внутрішньої гармонії": Каменських закликала не ідеалізувати себе та поділилася ефективними афірмаціями

Тетяна Сухачова 26 вересня, 11:30

Співачка Настя Каменських неодноразово декларувала любов до себе та закликала шанувальників приймати себе такими, якими ми є.

Вкотре цю тему зірка підняла на своїй сторінці в Instagram. Звертаючись до підписників Каменських поділилася афірмаціями, які допоможуть краще прийняти себе та перестати переживати через дрібниці.

"Ми часто ставимо себе в рамки, що диктує суспільство, прагнучи відповідати навʼязаним ідеалам. Але з часом, втомившись від постійних перегонів, розуміємо, що справжня сила починається з любові до себе. Я вірю в те, що прийняття себе такими, якими ми є – це ключ до внутрішньої гармонії та щастя", – поділилася Каменських під дописом.

Настя Каменських із песиком

Порада від Насті, з якою ми повністю погоджуємось

фото з instagram Насті Каменських

Співачка Настя Каменських

Корисна порада, особливо на тлі тривожності, яку багато хто відчув за останні 3 роки

фото з Instagram Насті Каменських
Каменських на прогулянці
До речі, раніше артистка розповідала, як вона справляється з тривожністю
фото з Instagram Насті Каменських
Настя Каменських у квітчастому вбранні
фото з Instagram Насті Каменських


Нагадаємо, раніше Каменських демонструвала підбірку осінніх образів на будь-який смак.

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Каменських
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