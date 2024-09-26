"Ключ до внутрішньої гармонії": Каменських закликала не ідеалізувати себе та поділилася ефективними афірмаціями

Співачка Настя Каменських неодноразово декларувала любов до себе та закликала шанувальників приймати себе такими, якими ми є.

Вкотре цю тему зірка підняла на своїй сторінці в Instagram. Звертаючись до підписників Каменських поділилася афірмаціями, які допоможуть краще прийняти себе та перестати переживати через дрібниці.

"Ми часто ставимо себе в рамки, що диктує суспільство, прагнучи відповідати навʼязаним ідеалам. Але з часом, втомившись від постійних перегонів, розуміємо, що справжня сила починається з любові до себе. Я вірю в те, що прийняття себе такими, якими ми є – це ключ до внутрішньої гармонії та щастя", – поділилася Каменських під дописом.

Порада від Насті, з якою ми повністю погоджуємось фото з instagram Насті Каменських

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Корисна порада, особливо на тлі тривожності, яку багато хто відчув за останні 3 роки фото з Instagram Насті Каменських



Нагадаємо, раніше Каменських демонструвала підбірку осінніх образів на будь-який смак.