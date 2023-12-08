Наталка Карпа з донечкою утнули новорічну фотосесію в купальниках
Співачка Наталка Карпа обрала незвичну локацію для цьогорічної святкової фотосесії з майже 4-річною донькою Златою - басейн.
Позували зіркова мама та мала, яка займається плаванням із 6 місяців, у купальниках (що логічно). Але не забули про реквізит: кумедні обідки та окуляри, ялинки та кульки.
Нагадаємо, 4 роки Златі виповниться 26-го грудня.
У серпні Наталка та її чоловік Євген Тєрєхов замилували мережу милою сімейною фотосесію, якщо не повністю розвіявши підозри про свій розрив, але хоч трохи заспокоївши фанів.
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