"Ніяких брендів": 15-річний син Потапа про витрати на одяг, найближчі цілі та найціннішу пораду батька

15-річний син продюсерів Ірини Горової та Потапа, Андрій розказав про улюблені бренди, амбіції та життєві принципи.

В коментарі Люкс ФМ хлопець також розповів, яку найціннішу пораду отримав від батька.

За словами Андрія, він збирався їхати в Польщу, тож перед подорожжю довелося дещо оновити гардероб (за порадою мами).

"Я купив собі джинси, будь як хіпстер. Зараз Nike спеціально для Києва. Через те, що я "великий фанат Києва", взяв отаку собі футболку. У повсякденному житті я одягаю, ну такі, спортивні речі (Nike, Adidas, Puma). Нічого такого, ніяких брендів", - зазначив він.

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Андрій вважає найвідоміші спортивні бренди "простим одягом" скрін з відео

Син Горової і Потапенка також зізнався, скільки витрачає на шопінг:

"Стабільно, якщо йдемо в магазин з мамою, закупляємось на 4000 гривень".

Андрій поділився, чим нині найбільше цікавляться підлітки.

"Грошима, напевно. Як заробити у 15 гроші, напевно. Ви знаєте, я хочу жити незалежним від батьків, тому, напевно, зараз це прям такий час, щоб заробляти гроші", - прокоментував він.

"Тому починайте заробляти гроші. Неважливо як", - радить одноліткам підліток

Хлопець на прикладі свого скандального батька відповів, як "вигрібати" під час війни.

"Мені дуже допомагає, щоб бути спокійним, наприклад, якщо тобі хтось каже погане, треба просто не дивитись на це: "та, хай говорять". Знаєте, хто допомагає мені це робити? Мій батько. Всі знають, як його не люблять в Україні, але я до нього приїжджаю. І коли я до нього приїжджаю, він такий веселий, тому що не дивиться на тих, хто говорить на нього лайно. І я бажаю це всім, не дивитися на тих, хто говорить про вас лайно", - зазначив Андрій.

Хлопець радить буди на позитиві, як і його батько

Наостанок підліток розповів про найціннішу пораду від батька:

"Коли ти любиш якусь жінку, треба носити захист".

І хоча зараз Андрій наводить батька, як найкращий приклад, ще у грудні минулого року він давав інтерв'ю, де публічно проігнорував Олексія. До речі, раніше хлопець також відповів, коли планує одружитися.