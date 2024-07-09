"У мене не буває бодунів": 50-річний Фагот із ТНМК про стосунки з алкоголем, заробітки під час війни та ставлення до усиновлення дитини

Один із лідерів гурту "ТНМК", 50-річний Олег "Фагот" Михайлюта зізнався, чи думав про усиновлення дитини та чи має проблеми з алкоголем.

Крім того, в розмові зі Славою Дьоміним Фагот розповів, на чому заробляє під час великої війни та куди йде більша частина його грошей.

Як відомо, музикант уже багато років живе цивільним шлюбом із 50-річною дизайнеркою та письменницею Ольгою Навроцькою. Колись в одному інтерв'ю Олег, який має сина від попередніх стосунків, казав, що хотів би дитину від Олі, але цього так і не сталося.

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На запитання, чи не думали вони усиновити дитину, Михайлюта сказав - ні.

"Все ж таки ми самі - великі діти, і в мене є у вигляді Олі ще велика дитина, тому є про кого піклуватися. У нас прекрасні стосунки, але Оля сама по собі прекрасна, талановита велика дитина. Я менше дитина, ніж вона", - пояснив Фагот.

Олег і Оля офіційно так і не одружилися і дітей не завели

Щодо заробітків, то Фагот не жаліється, адже окрім концертів має ще студію звукозапису, яка теж приносить гроші.

"Друзі допомагають, роблять якісь замовлення, студія працює. Пишуться на ній хто хоче, робимо і рекламні ролики, і озвучки. Ну і тури відбуваються, хоча, само собою, левову долю ми перераховуємо на пацанів, тому що, я люблю це повторювати, якщо "нуль" не втримається, то наші студії з нашими українським ідеями нахєр нікому не будуть потрібні. Тому ми зараз по максимуму вкладаємося в військо", - наголосив музикант.

Фагот упевнений, що треба максимально підтримувати хлопців "на нулі"

На уточнення ведучого, про які суми заробітків на місяць йдеться, Олег сказав:

"В минулому місяці взагалі було нуль. Воно непередбачувано. Іноді ввалюється десятками (тисяч доларів - ред.), а іноді взагалі пусто. Я не рахував, бо коли я заглядаю в Excel-файли, я починаю психувати, і тому я рідко в нього заглядаю".

Фагот не рахує, скільки грошей йому потрібно на місяць, бо не любить іксель-файли

Також Слава спитав Фагота, чи мав той проблеми з алкоголем і коли зрозумів, що треба сказати собі "стоп".

"Я не маю проблем з алкоголем. Я ніколи собі не говорив "стоп". Я і зараз п'ю алкоголь. Коли ти усвідомлюєш, що тебе це руйнує - тоді ти собі ворог чи ти собі друг. Якщо ти це усвідомлюєш і не зупиняєшся - тут вже трабли. Я не досконалий, я це приймаю. Але коли я розумію, що мене це руйнує, я відмовляюся одразу від усього, що мене руйнує", - відповів Фагот, попиваючи віскі просто під час інтерв'ю.

"У мене не буває бодунів, тому мене деякі люди ненавидять", - весело додав музикант.

Олег згадав, як у молодості мав залежність від комп'ютерних ігор, але в якийсь момент, коли треба було терміново доробити пісню, він усвідомив проблему і вирішив її

Нагадаємо, у серпні 2022 Фагот отримав від президента орден "За мужність" ІІІ ступеня.