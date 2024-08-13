42-річний Педан став студентом та пояснив, чи отримає відстрочку від мобілізації

Педан розказав, що планує здобувати освіту

Шоумен та волонтер Олександр Педан розказав, чому вирішив вступити в університет.

В інтерв'ю "Люкс ФМ" 42-річний студент також відповів, чи зможе таким чином отримати відсрочку від служби.

Педан обрав спеціальність "Публічне управління".

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"Я вступаю для того, щоб учитися. Це друга вища освіта, вона не дає від армії відстрочки, я просто йду вчитися заради того, щоб учитися, бо після 40 тобі треба створювати нові нейронні зв'язки, а якщо говорити іншими категоріями, то я йду на "Публічне управління", де дуже хочу розібратися власне в державотворенні й ще більше створювати таких класних колаборацій від громадського сектору, держави, приватного сектору", - пояснив він.

"Я вже відмовлявся декілька разів від таких пропозицій. Я не хочу зараз йти до держсектору. Я хочу його розуміти, щоб з ним більше і якісніше співпрацювати. Я вбачаю майбутнє України в колаборації: держава, громадські організації і приватний сектор. Тільки так ми зможемо багато чого змінити", — зазначив ведучий.

"Зараз потрібні реформатори, які будуть багато робити, а я люблю створювати дещо, я боюся, що я буду там як Ющенко свого часу, не на часі, занадто добрий, занадто позитивний, сорі, просто я звик створювати, а не залізними коліщатами щось там змінювати. Ми просто різні за характером, я такий", - відповів шоумен

Нагадаємо, Педан з дружиною Інною виховують доньку Валерію і сина Марка.

Минулого року він роказував, як мудрість його благовірної врятувала їхній шлюб.