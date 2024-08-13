42-річний Педан став студентом та пояснив, чи отримає відстрочку від мобілізації
Шоумен та волонтер Олександр Педан розказав, чому вирішив вступити в університет.
В інтерв'ю "Люкс ФМ" 42-річний студент також відповів, чи зможе таким чином отримати відсрочку від служби.
Педан обрав спеціальність "Публічне управління".
"Я вступаю для того, щоб учитися. Це друга вища освіта, вона не дає від армії відстрочки, я просто йду вчитися заради того, щоб учитися, бо після 40 тобі треба створювати нові нейронні зв'язки, а якщо говорити іншими категоріями, то я йду на "Публічне управління", де дуже хочу розібратися власне в державотворенні й ще більше створювати таких класних колаборацій від громадського сектору, держави, приватного сектору", - пояснив він.
"Я вже відмовлявся декілька разів від таких пропозицій. Я не хочу зараз йти до держсектору. Я хочу його розуміти, щоб з ним більше і якісніше співпрацювати. Я вбачаю майбутнє України в колаборації: держава, громадські організації і приватний сектор. Тільки так ми зможемо багато чого змінити", — зазначив ведучий.
Нагадаємо, Педан з дружиною Інною виховують доньку Валерію і сина Марка.
Минулого року він роказував, як мудрість його благовірної врятувала їхній шлюб.