"14 років разом": дружина Усика з нагоди річниці замилувала романтичними кадрами з коханим і рідкісними фото дітей

Марія Ткаченко 25 вересня, 14:45

25-го вересня боксер Олександр Усик та його дружина Катерина святкують річницю свого шлюбу.

Із нагоди 14-річчя спільного життя жінка поділилася в Insta-сторіс архівними кадрами з коханим. А ще запостила рідкісні фото їхніх спільних доньки й сина.

Катерина та Олесандр 14 років тому стали подружжям

Катерина та Олесандр 14 років тому стали подружжям

Фото з Instagram Усик
Дружина боксера пригадала романтичні моменти з коханим

Дружина боксера пригадала романтичні моменти з коханим


Усики-молодші нечасто показуються в батьківських Instagram

Усики-молодші нечасто показуються в батьківських Instagram

Як відомо, Усики виховують трьох нащадків: Єлизавету, Кирила та Михайла. Спортсмен на цій кількості дітлахів зупинитися не згоден.

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