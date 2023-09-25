"14 років разом": дружина Усика з нагоди річниці замилувала романтичними кадрами з коханим і рідкісними фото дітей
25-го вересня боксер Олександр Усик та його дружина Катерина святкують річницю свого шлюбу.
Із нагоди 14-річчя спільного життя жінка поділилася в Insta-сторіс архівними кадрами з коханим. А ще запостила рідкісні фото їхніх спільних доньки й сина.
Як відомо, Усики виховують трьох нащадків: Єлизавету, Кирила та Михайла. Спортсмен на цій кількості дітлахів зупинитися не згоден.
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