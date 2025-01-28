"Люблю себе будь-яку": Філонова вразила цифрою скинутих кіло та показала себе до і після. Відео

Завжди пишнотілу Олена тепер просто не впізнати Фото з Instagram

Блогерка Олена Філонова здивувала своїх підписників вражаючим результатом — вона схудла на 20 кілограмів всього за чотири місяці.

Тепер її вага становить 48,2 кг, а розмір одягу зменшився до S. Олена поділилася цим досягненням на своїй сторінці.

На відео дівчина з'являється у різних сексуальних образах, демонструючи зміни у своєму тілі. Філонова не боїться показатись у білизні чи обтислих сукнях, наголошуючи, що вона повністю впевнена у собі.

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Такою Олену звикли бачити, але це було раніше

"ОФІЦІЙНО 🎉 -20 кг. Сьогодні я фіксую свою рекордну вагу по зниженню! 16 вересня я почала свій новий шлях до себе нової! І от сьогодні офіційно я КРИЧУ НА ВЕСЬ СВІТ - Я МІНУС 20 кг🎉", - поділилася радісною новиною жінка.

У своєму дописі Олена також згадала про досвід булінгу та негативних коментарів, з якими вона стикалася через свою зовнішність. Попри це, вона не дозволила хейту вплинути на себе і почала змінюватись, керуючись власними бажаннями, а не чужими думками.

Блогерка наголосила, що любить себе в будь-якій вазі і формі

"Я завжди себе любила і мені краще знати! Я любила себе будь-якою. Мені раніше стільки всього навʼязували, обговорювали, наговорювали на мене і за мене. Я пережила найбільший булінг та приниження від людей. Я витримала всі образи і зла не тримаю. Краща відповідь — мій сьогоднішній результат! Я люблю себе нову і стару і будь-яку", — наголосила блогерка.

Зараз Філонова виглядає так

І так

Нагадаємо, нещодавно Філонова опублікувала фото, де робить ін'єкції в живіт, що спричинило чутки про використання "Оземпіка". Однак вона спростувала це, заявивши, що застосовує інший препарат під контролем лікаря.