За 1,5 - 2 місяці: Філонова похизувалася своїм схудненням завдяки уколам
Блогерка Олена Філонова, яка обожнює своє тіло і регулярно хизується в мережі апетитними формами, все ж вирішила зробити їх трохи менш апетитними. 40-річна кралечка звернулася до фармакології, а не до дієти, позаяк обожнює смачно попоїсти.
Свою фізичну трансформацію Олена наочно продемонструвала у відео для Instagram. Туди увійшли кадри, де лікарка робить жінці уколи в живіт. Мова йде не про нашумілий "Оземпік", а про інший препарат.
Щоправда, менш ніж за добу відео було видалено через скарги користувачів - "злих і заздрісних жінок", як переконана блогерка.
Як наголосила Філонова, перед тим, як розпочати курс ін'єкцій, вона пройшла лікарів, перевірила щитовидну залозу та здала аналізи.
"Я безмежно щаслива. За 1,5-2 місяці я СХУДЛА НА -13 кг! Я йду далі, хотіла показати себе -20, але ви помітили зміни і я не втрималась", - зізналася блогерка.
Нагадаємо, Філонова якось відзначала, що саме жінки частіше, ніж чоловіки, висувають одна одній найбільше претензій. Олена висунула версію, чому так відбувається.
Як відомо, телеведуча Маша Єфросиніна нещодавно чесно розсекретила, чи колола собі "Оземпік". А модель Лотті Мосс розповіла, як потрапила до лікарні через передозування легально придбаним препаратом для схуднення.
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