"Нарожала собі купу дітей": Кравець на дивані затишно зазнімкувалася з сином і донькою

Телеведуча та акторка Олена Кравець у Instagram показалася зі своїми молодшими дітьми, 8-річними Катериною та Іваном. Зірка анонсувала свій новий сімейний творчий проєкт.

"Так сталося, що я нарожала собі купу дітей і тепер вони всі хочуть свої проєкти! )) Тож, після тривалої літньої паузи повертаємось нарешті на наш вже сімейний канал YouTube!", - оголосила 47-річна Олена.

"Подкаст "Вдома поговоримо" з моєю старшою, Машею, ми вже готуємо і скоро повернемось з новими гостями ( знаю, багато хто вже в очікуванні), а поки що зустрічайте нову історію з молодшими! "Вдома почитаємо дітям" - це ті книжки та твори, які ми читаємо в родині і які дуууже люблять мої малі, тож, сподіваюсь, вони сподобаються й вашим!", - запевнила вона.

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Олена скоро читатиме не лише Івану та Каті, а слухачам на YouTube

Книжка, з якої Кравець збирається почати 24-го серпня, улюблена в Каті та Іванка - "Фантастичні історії на добраніч Ервіна Мозера".

А взагалі "Вдома почитаємо" - це новий YouTube-проєкт, в якому я буду читати не тільки дітям, але й нам, дорослим, ту літературу , яку читаю сама і яку вважаю класною. Отже, згодом тут можна буде слухати круті твори від кращих майстрів слова: художні, нон-фік, легкі, короткі на ніч, іронічні та глибокі. Я обожнюю це робити - читати вголос комусь - тож дочекайтесь", - попередила Олена.

Як відомо, нещодавно Кравець відверто розповіла, як вона справляється з багатодітним материнством.

Нагадаємо, Іван якось узяв участь у записі подкасту з мамою та старшою сестрою, зворушивши Олену до сліз.