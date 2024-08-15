"Щастя виглядає саме так": Мозгова поділилася новим фото дочки від Аксельрода

Марія Ткаченко 15 серпня, 14:30
Олена Мозгова

50-річна Олена - мама трьох дочок: Зої, Євгенії та Соломії

Фото з Facebook Мозгової

Продюсерка Олена Мозгова замилувала підписників фото своєї молодшої доньки, 9-річної Соломії.

"Щастя виглядає саме так", - підписала вона кадр у Facebook.

Донька Мозгової Соломія

Соломійка вже не експериментує з кольором волосся?


Шанувальники у коментарях засипають дівчинку компліментами. Дехто зазначив, що такі дітки народжуються лише від великого кохання.

Як відомо, тато Соломії - молодший за продюсерку на 9 років співак Девід Аксельрод.

Нагадаємо, періодично показує Олена в мережі й своїх старших доньок, 30-річну Зою та 26-річну Євгенію.

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