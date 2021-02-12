Цифри коханню не завада: найвідоміші пари зі значною різницею у віці

Через примху долі вони народилися у різних поколіннях, але все одно змогли впізнати одне в одному споріднену душу.

Камалія та Мохаммад Захур, Ганна Седокова та Яніс Тімма, Віктор Павлік та Катерина Репяхова - герої нашої романтичної підбірки пар, для чийого великого кохання неважливі якісь там цифри в паспорті.

Камалія та Мохаммад Захур, 21 рік різниці

Коли співачка Камалія познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Мохаммадом Захуром, то і гадки не мала, що він – мільярдер. Вона вразила його співом а капела, і він уже через два місяці покликав її заміж.

Тепер щаслива пара виховує двох доньок, а в родині панує матріархат.

Микола Тищенко і Алла Барановська, різниця 23 роки

До знайомства з Аллою Барановською ресторатор Микола Тищенко встиг двічі розлучитися та обзавестися сином. Після короткого шлюбу з "Міс Україна -2008" Іриною Журавською, Коля шукав пишногруду та розумну, а знайшов жінку, яка нарешті його справді покохала.

4 роки тому у пари в Америці народився син Давид.

Антін Мухарський та Єлизавета Бєльська, 19 років різниці

Лавсторі шоумена Антіна Мухарського та його чинної дружини Єлизавети Бєльської розпочалася з обміну результатами аналізів. Навіть ставши подружжям офіційно, голуб’ята продовжують називати одне одного на "ви" і не планують заводити дітей.

Ганна Седокова та Яніс Тімма, різниця 9 років

У Яніса за плечима шлюб, у якому народився його поки що єдиний син

Ані два розлучення, ані троє дітей від різних чоловіків не завадили Ганні Седоковій закохати у себе на 9 років молодшого баскетболіста Яніса Тімму. Восени минулого року пара одружилася, чим вкотре довела, що для справжнього кохання немає перешкод.

28-річний Тімма називає 37-річну дружину чесною і щирою та любить у ній усе. А Седокова дякує богу за кожну секунду поряд із чоловіком.

Анастасія Зінченко та Максим Соколюк, 20 років різниці

Соколюк був ще одружений, коли познайомився з Анастасією. У нього є донька та син від попереднього шлюбу

Історія кохання голови Державної міграційної служби Максима Соколюка з Анастасією Зінченко почалася як у фільмі. Він допомагав визволити Настю з китайського міста Ухань, в якому вона застрягла через небажання лишати свого песика Мішель.

Тепер закохані живуть разом, багато подорожують, а 20-річна різниця у віці їм аж ніяк не заважає. За словами 23-річної Насті, їхні з Максимом думки – як одне ціле.

Олена Мозгова та Девід Аксельрод, 9 років різниці

Олена познайомилася з Девідом ще тоді, коли він був Володимиром . А точніше 15 років тому

Перше побачення продюсерки Олени Мозгової та її підопічного Девіда Аксельрода відбулося в телефонному режимі і тривало багато годин. Оформлювати шлюб пара не квапилася і зробила це лише тоді, коли жінка була вагітна донькою Соломією. Зате тепер Мозгова не сумнівається: її з коханим з’єднує невидима нитка.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова, 28 років різниці

26-річна Катя - четверта дружина Віктора Франковича

Коли у свої сім дівчинка Катруся Репяхова познайомилася з драйвовим й кучерявим співаком Віктором Павліком, вона не здогадувалася, що через якісь років двадцять він поведе її до РАГСу.

Як відомо, зараз пара чекає на свою першу спільну дитину, яку, незалежно від статі, назве Міша.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе, 18 років різниці

У Віри є дві доньки від двох різних чоловіків, а Меладзе має сина та двох дочок від колищньої дружини Яни

Стосунки одруженого продюсера Костянтина Меладзе з підопічною Вірою Брежнєвою почалися з таємного роману, про який стали активно говорити у 2013-2014 роках. Меладзе-старший розійшовся з першою дружиною у серпні 2013-го, а в жовтні 2015-го одружився з Брежнєвою.

У пари немає спільних дітей, зате багато спільної роботи, адже 57-річний Костя досі є продюсером 39-річної Віри.

Фото з Instagram