"Найскладніші тижні позаду": Шоптенко показалася в міні на милицях та розповіла про реабілітацію. Фото
Хореографка Олена Шоптенко, яка наприкінці березня шокувала фанів отриманою травмою коліна, показалася на милицях.
Танцівниця у сторіс в Instagram розповіла, що нині пройшло вже 2 тижні після операції.
"Ви просили розказувати про реабілітацію. Отже, наразі, я вже пройшла кріотерапію для зменшення набряку та екстракорпоральну магнітно-трансдукційну терапію (EMTT) для регенерації. Скажу чесно, буквально 3 дні тому стало набагато менше боліти. У вівторок знімають шви та найскладніші 2 тижні після операції позаду", – написала вона.
Як відомо, Шоптенко під час роботи порвала колінні зв’язки. Невдовзі після цього їй зробили операцію.
Нагадаємо, Шоптенко з 5-річним сином живе та працює у Відні.
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