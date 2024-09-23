Навроцька зізналася, чи хоче заміж за Фагота і що думає про всиновлення

Олег Михайлюта і Ольга Навроцька

Дизайнерка та письменниця Ольга Навроцька, яка уже 15 років живе у цивільному шлюбі з музикантом Олегом "Фаготом" Михайлютою, не прагне офіційного оформлення їхніх стосунків. Категорично не хоче вона і заводити дітей.

Свою позицію 50-річна зірка висловила у інтерв'ю Аліні Доротюк.

Зі слів Ольги, свого часу вони з Олегом намагалися стати батьками, але завадили певні проблеми зі здоров'ям.

"Воно не відбулося, і я зрозуміла, що в мене нема такого натхнення, щоби прикладати стільки зусиль, щоби це зробити. Я думаю, що це моя якась дитяча позиція, що я не хочу брати на себе таку величезну відповідальність і відчувати стільки болю за іншу людину. У мене є Фагот, є мама, є сестра, племінник, їхні тварини, Україна, українці - мені досить", - зазначила вона.

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"Може, це моя емпатичність, може, це моя дитяча частина - я не можу взяти на себе... Може, це щось психологічне, але я розумію, що я тупо не можу. Не можу, не хочу. І коли я кажу, що я не хочу приводити людину в цей світ, тому що я відчуваю, який він тяжкий, який він складний, який він болючий. Я не хочу добровільно брати на себе таку відповідальність і приводити іншу людину, щоби вона теж отак жила. Взагалі коли війна почалася, я зрозуміла, що все-таки ми в пеклі живемо. Мені здається, що так воно і є. Воно, звісно, класне, красиве, дуже багато в ньому гарного, але це пекло. Якщо вірити в те, що душі приходять сюди щось відпрацювати, то так воно і є", - поділилася Навроцька.

Як висловилася дизайнерка, це її "егоїстичний самозахист", спосіб уникнути зайвих переживань.

"Ні усиновлення, ні тварину, от не хочу. Хоча коли ти постійно кажеш "не хочу", воно тобі потім на голову падає. Тому, Всесвіт, я саме реально не хочу!", - наголосила Ольга.

Із сином Фагота, 14-річним Микитою в неї стосунки хороші.

Олег та Ольга разом уже 15 років

"Він зараз підріс, він такий класний. Ми не дуже часто бачимось, але коли бачимося, мені є про що з ним поговорити уже. Доросла дитина... Мені вони подобаються в цьому віці, хоча вони пубертатні, своїм матусям мотають нерви - мені не мотають, тому мені нормально", - пояснила вона.

Якби Фагот надумав зробити їй пропозицію руки та серця, Навроцька б йому, звісно, не відмовила. Але шлюбу вона не прагне.

"Я не бачу в цьому якоїсь важливості. В мене біла сукня вже була, весілля вже було. Мені здається, що це навіть трошки атавізм - так прагнути цього", - поділилася вона.

"Коли ви неодружені, є якась свобода внутрішня. І мені здається, що якщо ти можеш загубити цю свободу, це може призвести... коротше, не треба", - сказала Ольга.

Вона перелічила Олегові чесноти, за які його кохає.

"Він дуже добрий. Розумний, добрий, а що ще треба? І мені з ним цікаво дуже, ми любимо спілкуватися, в нас дуже багато творчих співпадінь. І красивий. Я люблю на нього дивитися, просто дивитися, який він у мене красивий", - похвалилася вона.

Нагадаємо, 50-річний Михайлюта нещодавно теж висловлювався з приводу всиновлення, а ще розповідав про свої заробітки.



