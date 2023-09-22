Воронка від бомби та безмежне ліжко самоти: Полякова в новому кліпі шукає свого коханого на полі бою

Співачка Оля Полякова та режисер Алан Бадоєв презентували свою нову спільну роботу - кліп на пісню "У твоїх обіймах".

Відео, сповнене драматичного символізму, знімали під Києвом. Спеціально для зйомок команда викопала в полі велику вирву у вигляді воронки від авіабомби.

Полякова представила черговий драматичний кліп

"Для багатьох українських жінок постіль перетворилась на нескінченну пустелю…" - написав Бадоєв у своєму Instagram, анонсуючи вихід цієї роботи.

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На початку кліпу глядач бачить Полякову на безмежному ліжку, яке за кілька секунд поглинає воронка. Героїня співачки, не жаліючи сил, намагається вибратися з пастки, і коли їй це нарешті вдається, йде шукати свого коханого чоловіка на полі бою.

Порожнє ліжко в кліпі є алегорією на самотність української жінки, яку з чоловіком розлучила війна



“Історія про сновидіння української жінки народилася миттєво. Сьогодні багато хто чекає своїх чоловіків з фронту. Я переконаний, що уві сні вони зустрічаються з ними, шукають їх на полі бою, подумки стають ангелами-охоронцями своїх коханих", - розповів про роботу Бадоєв.



Бадоєв поклав Полякову посеред величезної воронки

Оля, до речі, самостійно виконувала всі трюки в кадрі, через що її тіло було вкрите порізами та синцями.



Нагадаємо, місяць тому у Олі вийшло відео, в якому знялися волонтери та захисники.

А 24-го лютого в річницю повномасштабної війни Полякова разом із Анною Трінчер та Позитивом випустили спільний кліп про шлях до перемоги.