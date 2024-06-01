"Вибачте нас, дорослих": Горбунов і Осадча у День захисту дітей показали ніжності з двома синами. Фото

Фото з Instagaram Юрія Горбунова

Телеведучі Катерина Осадча та Юрій Горбунов у Всесвітній день захисту дітей поділилися фото своїх синів та поміркували про життя малечі під час війни й їхнє майбутнє.

Світлинами подружжя поділилося у своїх Instagram.

"Ми ладні для наших дітей звернути гори і впадаємо у відчай, коли усвідомлюємо, що не в наших силах зупинити війну і зробити так, щоб в житті дітей не було повітряних тривог, питань про траєкторію польоту ракет і розповідей, як бігли всією школою в сховище під вибухи", - написала Катя.

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Осадча з молодшим сином Данилом, хлопчику 2,5 роки

Вона додала, зараз українці виховують нове покоління, яке своїм онукам буде переповідати про війну і розповідати, що вони вже жили тоді, коли сильні українці викидали ворога зі своєї землі.

У подружжя ростуть справжні джентльмени

"В світі не мають страждати діти і сьогодні, всією планетою давайте загадаємо те, щоб діти не страждали. Діти, вибачте нас, дорослих, ми не змогли зробити так, щоб не було більше воєн, вибачте нас, можливо це зможете зробити ви", - зазначила Осадча.

Осадча з 7-річним сином Іваном

Горбунов ж написав, що готовий віддати все на світі, аби його діти були щасливими.

"Божевільний дід зробив вас дітьми війни! Ви знаєте що таке повітряна тривога, укриття і евакуація! Але точно знаю - ви будете жити в красивій, квітучій і багатій Україні! З Днем захисту дітей!", - додав Юрій.

Горбунов частенько показує синів у своїх соцмережах

Фото з Instagram Юрія Горбунова

Фото з Instagram Юрія Горбунова

Нагадаємо, на початку травня Катерина Осадча щиро привітала жінок з Днем матері та розповіла, з якими проблемами зіштовхуються при материнстві.

Як відомо, Горбунов з Осадчою замилували фотографіями у вишиванках.