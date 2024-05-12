"Тільки в рекламах діти розовенькі і посміхаються": Осадча поділилася чесними роздумами про материнство і фото з синами
Телеведуча Катерина Осадча показала, як у День матері проводить час із синами, та похизувалася подарунком від них.
Світлинами Катя поділилася в Instagram.
"Сьогодні тричі моє свято. А ще свято мільйонів мам, і я обіймаю кожну, адже бути мамою - це найвідповідальніший і найскладніший з усіх наших проектів та робіт", - написала Осадча.
Вона зазначила, що бути мамою не передбачає відпусток чи вихідних.
"Коли народжується перша дитина, ти спочатку думаєш, що перший рік найскладніший, а потім виявляється, що це хтось придумав для того, щоб батьки одразу не впадали у відчай, що то ще квіточки", - заявила Катерина.
А ще телеведуча побажала всім мамам витримати "гонку", міцних нервів та аргументів.
"Це тільки в рекламах діти розовенькі і посміхаються, в житті вони різні і потребують витримки", - написала вона.
"Я хочу побажати кожній мамі сліз щастя і гордості за своїх малих, вони в нас найкращі, навіть якщо іноді ми закриваємося від них в туалеті. Мами, з вашим днем", - додала зірка.
Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча показалася в лікарні з крапельницею в руці.
Як відомо, на Великдень Осадча з Юрієм Горбуновим попозували з синами у вишиванках коло церкви.