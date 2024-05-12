"Тільки в рекламах діти розовенькі і посміхаються": Осадча поділилася чесними роздумами про материнство і фото з синами

Телеведуча Катерина Осадча показала, як у День матері проводить час із синами, та похизувалася подарунком від них.

Світлинами Катя поділилася в Instagram.

"Сьогодні тричі моє свято. А ще свято мільйонів мам, і я обіймаю кожну, адже бути мамою - це найвідповідальніший і найскладніший з усіх наших проектів та робіт", - написала Осадча.

Вона зазначила, що бути мамою не передбачає відпусток чи вихідних.

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Як відомо, Осадча виховує трьох синів: 7-річного Івана та 2,5-річного Данила від Юрія Горбунова та 21-річного Іллю від попередніх стосунків

"Коли народжується перша дитина, ти спочатку думаєш, що перший рік найскладніший, а потім виявляється, що це хтось придумав для того, щоб батьки одразу не впадали у відчай, що то ще квіточки", - заявила Катерина.

А ще телеведуча побажала всім мамам витримати "гонку", міцних нервів та аргументів.

"Це тільки в рекламах діти розовенькі і посміхаються, в житті вони різні і потребують витримки", - написала вона.

З мамою можна і за кермо Porsche

"Я хочу побажати кожній мамі сліз щастя і гордості за своїх малих, вони в нас найкращі, навіть якщо іноді ми закриваємося від них в туалеті. Мами, з вашим днем", - додала зірка.

А ось так вітав Катю Іван

Нагадаємо, нещодавно Катерина Осадча показалася в лікарні з крапельницею в руці.

Як відомо, на Великдень Осадча з Юрієм Горбуновим попозували з синами у вишиванках коло церкви.