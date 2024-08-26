Стало відоме ім'я імовірної подруги Павла Дурова, затриманої разом із ним у Парижі. Фото

24-го серпня у Франції було затримано засновника Telegram Павла Дурова. Це сталося одразу після приземлення його приватного літака в аеропорту "Ле-Бурже".

Як повідомили французькі медіа, Дуров прилетів з Азербайджану до Парижа і з ним був охоронець та невідома жінка. За інформацією видання Le Monde, Дуров планував провести вечір у Парижі та повечеряти там.

Пізніше у російських Telegram-каналах з'явилася інформація про те, що разом із Дуровим затримали 24-річну росіянку Юлію Вавілову.

Юлія Вавілова - гіпотетична дівчина Павла Дурова

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Як писала BAZA, 16 серпня Юля виклала сторіс з Азербайджану, куди прилетіла на приватному джеті з Казахстану.

Судячи з соцмереж, восени 2022 Вавілова з Москви переїхала до Дубаю і часто опиняється там, де перебуває Павло Дуров. У ніч на 25 серпня Юля перестала з'являтися в мережі.

В шапці Instagram у Вавілової зазначено, що вона стримерка, криптоінвесторка та геймерка. Знає англійську, іспанську та арабську і веде канал про крипт арабською мовою.

Імовірна дівчина Дурова живе в Дубаї

BAZA також повідомила, що родичі Юлі підтвердили, що з 25-го серпня дівчина не виходила на зв'язок.

Батько Юлії розповів "Базі", що востаннє він спілкувався з дівчиною 2 серпня. Того дня він привітав її з днем ​​народження. Також він підтвердив, що у планах дівчини була поїздка до Франції.

Про зв'язок Вавілової з 39-річним Дуровим пишуть російські ЗМІ

Востаннє свою стрічку Вавілова оновлювала 9-го серпня

Вавілова молодша за Дурова на 15 років

Нагадаємо, Дуров полюбляє демонструвати у мережі свій оголений торс. У Росії він не живе з квітня 2014-го року. Про особисте життя Павла майже нічого не відомо.