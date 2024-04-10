Періс Хілтон у міні з дірками блиснула грудьми на модній премії. Фото

Американська світська левиця та діджейка Періс Хілтон посвітила ніжками на парадному хіднику модної премії Fashion Trust U.S. Awards.

Як пише The Daily Mail, для виходу вона обрала чорне міні від Mugler у поєднанні з колготками, сумочкою й темними окулярами. Крізь ефектний лук Періс засвітила частину оголеного бюсту.

Періс у незвичному образі фото getty images

Стильна Хілтон на модній премії фото getty images

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Як відомо, Хілтон вважають королевою гламуру. Її стиль у різні роки формувався під впливом тенденцій 2000-х, а згодом і сам став основоположником треду на рожеве (Барбі посунься).

Нагадаємо, нещодавно Хілтон показала відпустку на Карибських островах разом з чоловіком та сином.