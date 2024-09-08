"Закохуюсь у тебе щодня": Порошенко привітав дружину з 40-річчям шлюбу та показав весільне фото

Юлія Леськова 8 вересня, 09:28
Петро та Марина Порошенки позують для фото
Фото з Instagram Петра Порошенка

П'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко ніжно привітав свою дружину Марину з 40-річчям шлюбу та показав архівні фото з нею.

"Ми з Мариною вже 40 років разом. Річниця, в яку важко повірити. 40 років кохаю і закохуюсь у тебе щодня. Жодного дня, жодної секунди я не пошкодував і не засумнівався. Дякую, що наповнюєш життя сенсом і даєш сили, кохана", - написав Порошенко.

Петро Порошенко з Мариною у юності

Порошенко показав весільне фото з дружиною


Марина Порошенко танцює з чоловіком
Марина старша за Петра на кілька років
Петро Порошенко обіймає дружину

Романтичне фото, ймовірно, зроблене під час карантину

Петро Порошенко з дружиною біля моря
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Петро Порошенко цілує дружину Марину
Марина підтримує свого чоловіка на публічних виступах
Марина та Петро Порошенки біля військової техніки
Фото з Instagram Петра Порошенка
Петро та Марина Порошенки на тлі вікна

Поділився політик й романтичним кадром

Нагадаємо, Петро та Марина Порошенки мають четверо спільних дітей та двох онуків.

Як відомо, 58-річний політик щороку вітає свою 62-річну дружину з річницею ніжним зверненням.

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