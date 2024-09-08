"Закохуюсь у тебе щодня": Порошенко привітав дружину з 40-річчям шлюбу та показав весільне фото

Фото з Instagram Петра Порошенка

П'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко ніжно привітав свою дружину Марину з 40-річчям шлюбу та показав архівні фото з нею.

"Ми з Мариною вже 40 років разом. Річниця, в яку важко повірити. 40 років кохаю і закохуюсь у тебе щодня. Жодного дня, жодної секунди я не пошкодував і не засумнівався. Дякую, що наповнюєш життя сенсом і даєш сили, кохана", - написав Порошенко.

Порошенко показав весільне фото з дружиною

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Фото з Instagram Петра Порошенка

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Нагадаємо, Петро та Марина Порошенки мають четверо спільних дітей та двох онуків.

Як відомо, 58-річний політик щороку вітає свою 62-річну дружину з річницею ніжним зверненням.