"Закохуюсь у тебе щодня": Порошенко привітав дружину з 40-річчям шлюбу та показав весільне фото
П'ятий президент України, нардеп Петро Порошенко ніжно привітав свою дружину Марину з 40-річчям шлюбу та показав архівні фото з нею.
"Ми з Мариною вже 40 років разом. Річниця, в яку важко повірити. 40 років кохаю і закохуюсь у тебе щодня. Жодного дня, жодної секунди я не пошкодував і не засумнівався. Дякую, що наповнюєш життя сенсом і даєш сили, кохана", - написав Порошенко.
Нагадаємо, Петро та Марина Порошенки мають четверо спільних дітей та двох онуків.
Як відомо, 58-річний політик щороку вітає свою 62-річну дружину з річницею ніжним зверненням.
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